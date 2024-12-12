Венгрия собралась вместе с Турцией помочь «Газпромбанку»

Будапешт и Анкара будут работать вместе для решения вопросов, связанных с санкциями США против российского "Газпромбанка", сообщает венгерский телеканал M1 со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

Премьер Венгрии Виктор Орбан в четверг проводит переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Ранее сообщалось, что Евросоюз оказывает давление на США, прося найти способы смягчить санкции против "Газпромбанка", играющего ключевую роль в расчетах за поставки российского газа в страны ЕС. По данным собеседников Bloomberg, Брюссель и Вашингтон начали обсуждать «тип и масштаб» смягчения штрафных мер после того, как некоторые европейские правительства и компании предупредили, что санкции против "Газпромбанка" создадут риск для бесперебойных поставок газа в регион.