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Венгрия собралась вместе с Турцией помочь «Газпромбанку»

20:14 972

Будапешт и Анкара будут работать вместе для решения вопросов, связанных с санкциями США против российского "Газпромбанка", сообщает венгерский телеканал M1 со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

Премьер Венгрии Виктор Орбан в четверг проводит переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Ранее сообщалось, что Евросоюз оказывает давление на США, прося найти способы смягчить санкции против "Газпромбанка", играющего ключевую роль в расчетах за поставки российского газа в страны ЕС. По данным собеседников Bloomberg, Брюссель и Вашингтон начали обсуждать «тип и масштаб» смягчения штрафных мер после того, как некоторые европейские правительства и компании предупредили, что санкции против "Газпромбанка" создадут риск для бесперебойных поставок газа в регион.

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