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Русские в 2 километрах от стратегического города

Грузинам пообещали обязательную интеграцию в Европу

20:33 1016

Грузия предпримет шаги в направлении европейской интеграции. Об этом заявил в своем видеообращении генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Он отметил, что «определенные силы внутри страны и за ее пределами пытаются посеять хаос».

«Обращаясь к гражданам страны, хочу сказать, что обязательно будет мир и развитие, будут предприняты все шаги на пути интеграции нашей страны в Европу», - подчеркнул Каладзе.

Отметим, что 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров о членстве страны в ЕС до 2028 года. В ходе начавшихся после этого акций протеста были задержаны более 400 демонстрантов.

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