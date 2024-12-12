USD 1.7000
EUR 1.7864
RUB 1.6079
Подписаться на уведомления
Русские в 2 километрах от стратегического города
Новость дня
Русские в 2 километрах от стратегического города

Сийярто позвонил Лаврову жаловаться на Украину

20:45 762

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым по поводу Украины, сообщили в МИД России.

Сийярто пожаловался российскому коллеге, что предложение Венгрии о временном прекращении огня на «украинском фронте» и масштабном обмене пленными отверг украинский президент Владимир Зеленский.

Лавров в свою очередь заявил, что «это далеко не первый случай, когда инициативы искренне заинтересованных в мире государств, имеющие гуманитарный характер, а также направленные на организацию бесперебойных поставок продовольствия по Черному морю и обеспечение безопасности АЭС, отвергаются Киевом».

«Министры договорились продолжить тесный доверительный диалог по различным аспектам украинского кризиса с учетом оценок и идей, которые высказывают различные государства», - заявили в МИД России.

Генсек НАТО: «Погибло миллион человек»
Генсек НАТО: «Погибло миллион человек»
21:26 368
В Америке поняли, что завтра будет поздно
В Америке поняли, что завтра будет поздно новый передел
18:34 4092
Уникальный шекинский лес вырубили и распродали…
Уникальный шекинский лес вырубили и распродали… о наших проблемах; все еще актуально
12:51 5188
Лига Европы: «Карабах» против «Эльфсборга» в холодной Швеции
Лига Европы: «Карабах» против «Эльфсборга» в холодной Швеции
18:52 2179
Главный разведчик Турции молится в Дамаске
Главный разведчик Турции молится в Дамаске ВИДЕО
18:28 4237
Проклятая Америка: равнение не на Навального, а на Трампа
Проклятая Америка: равнение не на Навального, а на Трампа номинация года
16:48 2937
Зачем Асаду российское гражданство
Зачем Асаду российское гражданство наш комментарий; все еще актуально
12:25 6088
Трамп о войне с Ираном: Все возможно
Трамп о войне с Ираном: Все возможно
17:54 2716
Трамп против ударов Украины по России американскими ATACMS
Трамп против ударов Украины по России американскими ATACMS
17:29 2609
МИД Турции опроверг: Фидан и Калын в Анкаре
МИД Турции опроверг: Фидан и Калын в Анкаре обновлено 17:25
17:25 3442
«Российская армия капитулировала в Сирии. И не сможет взять стратегические города в Украине»
«Российская армия капитулировала в Сирии. И не сможет взять стратегические города в Украине» известный политолог Дмитрий Орешкин комментирует для haqqin.az
14:55 6559

ЭТО ВАЖНО

Генсек НАТО: «Погибло миллион человек»
Генсек НАТО: «Погибло миллион человек»
21:26 368
В Америке поняли, что завтра будет поздно
В Америке поняли, что завтра будет поздно новый передел
18:34 4092
Уникальный шекинский лес вырубили и распродали…
Уникальный шекинский лес вырубили и распродали… о наших проблемах; все еще актуально
12:51 5188
Лига Европы: «Карабах» против «Эльфсборга» в холодной Швеции
Лига Европы: «Карабах» против «Эльфсборга» в холодной Швеции
18:52 2179
Главный разведчик Турции молится в Дамаске
Главный разведчик Турции молится в Дамаске ВИДЕО
18:28 4237
Проклятая Америка: равнение не на Навального, а на Трампа
Проклятая Америка: равнение не на Навального, а на Трампа номинация года
16:48 2937
Зачем Асаду российское гражданство
Зачем Асаду российское гражданство наш комментарий; все еще актуально
12:25 6088
Трамп о войне с Ираном: Все возможно
Трамп о войне с Ираном: Все возможно
17:54 2716
Трамп против ударов Украины по России американскими ATACMS
Трамп против ударов Украины по России американскими ATACMS
17:29 2609
МИД Турции опроверг: Фидан и Калын в Анкаре
МИД Турции опроверг: Фидан и Калын в Анкаре обновлено 17:25
17:25 3442
«Российская армия капитулировала в Сирии. И не сможет взять стратегические города в Украине»
«Российская армия капитулировала в Сирии. И не сможет взять стратегические города в Украине» известный политолог Дмитрий Орешкин комментирует для haqqin.az
14:55 6559
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться