Сийярто позвонил Лаврову жаловаться на Украину

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым по поводу Украины, сообщили в МИД России.

Сийярто пожаловался российскому коллеге, что предложение Венгрии о временном прекращении огня на «украинском фронте» и масштабном обмене пленными отверг украинский президент Владимир Зеленский.

Лавров в свою очередь заявил, что «это далеко не первый случай, когда инициативы искренне заинтересованных в мире государств, имеющие гуманитарный характер, а также направленные на организацию бесперебойных поставок продовольствия по Черному морю и обеспечение безопасности АЭС, отвергаются Киевом».

«Министры договорились продолжить тесный доверительный диалог по различным аспектам украинского кризиса с учетом оценок и идей, которые высказывают различные государства», - заявили в МИД России.