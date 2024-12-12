Госструктуры не выдали разрешения. Исполнительная власть молчит. А дом сносят вместе с жителями

В Насиминском районе Баку на улицах Д.Мамедгулузаде, А.Гурбанова, А.Гусейнзаде и Б.Маджидова, компания «Vialon», планирующая строительство в кварталах, возведенных еще в начале ХХ века, прибегла к откровенному мошенничеству.

Владельцы недвижимости, отказавшиеся от предложений компании и не пожелавшие покидать свои дома, столкнулись с крайне неприятными для себя последствиями - кому-то снесли забор, у кого-то пробили крышу, у других — стены. Были также повреждены линии электропитания, газоснабжения, водопровода и интернета. А среди жителей, пытавшихся остановить бульдозеры, сносившие все вокруг, есть пострадавшие. Как сообщает haqqin.az, в каждом из этих кварталов, находящихся поблизости от станции метро «Низами», расположено как минимум 5-10 домов. Их жители утверждают, что недвижимость эта досталась им по наследству - и на землю, и на дома есть документы, подтверждающие их право собственности. Однако представители компании «Vialon», заявившие, что не намерены брать в расчет эти документы, предложили жильцам компенсацию из расчета 1.800-2.000 манатов за квадратный метр.

Мало того, поскольку на месте снесенных домов, как утверждает компания, будет построена частная школа, вариант предоставления взамен жилья не рассматривается вообще. На данный момент территория в районе упомянутых улиц в Насиминском районе напоминает послевоенные руины. Строительные отходы от снесенных домов не вывезены, из-за дождей здесь образовались огромные лужи и слой грязи, а по периметру кварталов установлены заборы. Недавно в одном из домов произошел пожар, как подозревают местные жители, не без участия представителей компании «Vialon». Так вот, чтобы добраться до очага возгорания, пожарные были вынуждены пробить в ограждении проем. После жалоб жителей работы по сносу домов временно приостановили, а вокруг установили видеокамеры. Жители квартала рассказывают, что по ночам они дежурят по очереди, так как неоднократно замечали, что глубокой ночью компания продолжает снос домов.

Жители утверждают, что те, кто согласился на предложение компании, в основном, живут в других районах города, где имеют квартиры с большей площадью. Тем же, у кого других квартир нет, компания предлагает компенсацию, на которую по нынешним рыночным ценам невозможно приобрести жилье даже на окраинах города, не говоря уже о центре. Гюльшен Агаева, проживающая на улице Агададаша Гурбанова, заявляет, что, вопреки утверждениям компании, далеко не все согласились на переселение, и недовольных на самом деле гораздо больше, чем пять-десять человек. Но даже если бы строительная компания говорила правду, она все равно не имела права начинать снос и строительство до переселения всех без исключения жильцов. Агаевым сказали, что предложенная сумма компенсации фиксирована, увеличить ее даже на сто манатов невозможно. И посоветовали искать жилье в поселках Сулутепе или Масазыр. Другая жительница, Лолита Ахундова, говорит, что из-за внезапного появления бульдозеров и стресса, возникшего на фоне постоянного грохота, у нее начались проблемы со здоровьем.

«С мая наша жизнь превратилась в ад: дом просто сносят на наших глазах, - поделилась Лолита. - Соседскому ребенку, спящему в своей комнате, осколки стекла упали прямо в кровать. Другой сосед получил травмы ног. Моя мать теперь прикована к постели. Наши дома, не пострадавшие даже от землетрясений, сейчас разрушают и намеренно доводят до аварийного состояния. Они ломают коммунальные линии, а мы их восстанавливаем. Однажды ночью произошла утечка газа, и если бы мы ее не перекрыли, могла бы случиться катастрофа. Интернет-сети повреждены до такой степени, что восстановить их невозможно, кабели выведены из строя, и мы уже несколько дней не можем смотреть телевизор». По словам Ахундовой, их дети посещают школу в своем районе, они живут в центре города, рядом с метро, и у них нет проблем с пробками. Однако за предложенную компанией сумму в 75–80 тысяч манатов невозможно купить жилье даже в Масазыре. «Преследуя свои интересы, компания насильно выселяет местных жителей, лишая их работы и заставляя родителей искать новые школы для своих детей», - сетует Ахундова. Жители также отмечают, что компания «Vialon» построила поблизости несколько многоквартирных домов, и большинство квартир в них до сих пор пустует.

«Нам не нужна денежная компенсация, - говорят жители, - мы готовы принять жилье в этих домах». По словам Офелии Гаджиевой, будучи владелицей недвижимости, она не собирается продавать ни землю, ни дом. Она считает, что если компания настаивает на покупке, то компенсация должна соответствовать рыночной стоимости. В противном случае она не намерена покидать свой дом. Гаджиева, которая как и другие жители пострадала во время сноса, подала иск против компании «Vialon». Как утверждают жалобщики, компания так и не предоставила жителям документы, разрешающие снос их домов. Более того, они знакомы с практикой работы других компаний, занимающихся сносом в этом районе. По их словам, ни одна из них не принуждала жителей покидать дома с помощью угроз или ненормативной лексики.

«Мы никогда не слышали про подобное раньше, - рассказывают люди. – Они направляют прямо на нас бульдозер и говорят: «Идите, жалуйтесь, кому хотите. Нам все равно». А еще они уничтожили десятки деревьев». Один из пожилых жителей рассказал, что при сносе соседнего дома обрушилась его крыша, а железные ворота демонтировали. И теперь он с дочерью вынужден дежурить ночами, чтобы вовремя предотвратить очередные «атаки» стройкомпании. Жители обвиняют не только компанию, но и исполнительную власть Насиминского района. По их словам, когда они строили что-то в своих домах, представители администрации мгновенно появлялись на месте, чтобы навести «должный порядок». Однако сейчас никто и никак не реагирует на противозаконные действия компании. Нет никакого контроля за вывозом строительного мусора и, самое главное, никто не понес ответственности за то, что работы начались без надлежащей документации.

На их обращения откликается только Министерство по чрезвычайным ситуациям и полиция. Как сообщили haqqin.az в МЧС, на указанной территории снос осуществлялся без разрешительных документов на выделенный земельный участок. В результате Государственное агентство по надзору за безопасностью вынесло решение о приостановке работ. Копия этого решения была направлена в исполнительную власть Насиминского района и районное управление полиции для обеспечения контроля за соблюдением требований пункта 2.20 правил осуществления государственного надзора за строительством, утвержденных указом президента от 17 ноября 2014 года №349. Несмотря на многократные обращения нашей редакции в Исполнительную власть Насиминского района, ответа на них так и не последовало.