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Русские в 2 километрах от стратегического города

Генсек НАТО: «Погибло миллион человек»

21:26 373

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в результате российско-украинской полномасштабной войны с февраля 2022 года количество потерь превысило миллион человек погибшими и ранеными. Об этом сказал Рютте в своей речи в Брюсселе в четверг.

Генсек НАТО подчеркнул, что война в Украине ежедневно приводит к новым разрушениям и смертям.

«Еженедельно более 10 тысяч (людей) убиты и ранены со всех сторон в Украине. Более миллиона потерь с февраля 2022 года. Путин пытается стереть Украину с карты», – сказал генсек НАТО.

Он уточнил, что при этом потери России достигли 700 тысяч человек.

«Ситуация на фронте меняется медленно и за очень высокую цену для россиян. Они уже потеряли 700 тысяч человек (погибшими) и ранеными. Этот месяц – рекордный по количеству российских потерь», – сказал генсек НАТО.

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