Асада хотят отправить на Донбасс

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов предложил отправить свергнутого президента Сирии Башара Асада, нашедшего прибежище в России, «в одну из новостроек Мариуполя».

«Думаю, что Башар Асад, точнее его семья, могли бы взять под опеку один из пострадавших от военных действий районов Донбасса и поселиться в одной из новостроек Мариуполя. Также он сможет поддержать Эмира Кустурицу для съемок фильма на Донбассе по Достоевскому. Я за то, чтобы он проявил себя на служении русскому народу, а дальше, за вклад в восстановление Донбасса, можно рассматривать вопрос о гражданстве», — заявил Кузнецов.