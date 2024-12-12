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Израиль готовит «сюрприз» Ирану

12 декабря 2024, 22:01 1796

Военно-воздушные силы Израиля продолжают подготовку к возможным ударам по ядерным объектам Ирана «в связи с ослаблением прокси-групп Тегерана на Ближнем Востоке и падением режима Асада в Сирии», сообщает Times of Israel.

Как передает СМИ, в израильской армии считают, что «изолированный Иран может продолжить реализацию своей ядерной программы».

«В связи с драматическими изменениями на Ближнем Востоке, особенно с падением режима Асада, которое позволило ВВС Израиля вывести из строя подавляющее большинство систем ПВО Сирии, израильские военные считают, что теперь появилась возможность нанести удар по ядерным объектам Ирана», - пишет Times of Israel.

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