Израиль готовит «сюрприз» Ирану

Военно-воздушные силы Израиля продолжают подготовку к возможным ударам по ядерным объектам Ирана «в связи с ослаблением прокси-групп Тегерана на Ближнем Востоке и падением режима Асада в Сирии», сообщает Times of Israel.

Как передает СМИ, в израильской армии считают, что «изолированный Иран может продолжить реализацию своей ядерной программы».

«В связи с драматическими изменениями на Ближнем Востоке, особенно с падением режима Асада, которое позволило ВВС Израиля вывести из строя подавляющее большинство систем ПВО Сирии, израильские военные считают, что теперь появилась возможность нанести удар по ядерным объектам Ирана», - пишет Times of Israel.