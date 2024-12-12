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Кто там заканчивал войну за 24 часа? Не Трамп ли?

12 декабря 2024, 22:21 2124

Избранный президент США Дональд Трамп пока не придерживается какого-либо плана по Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на помощников избранного президента США.

Уточняется, что ключевые решения по данному вопросу будут приниматься после того, как в аппарат национальной безопасности США войдут сторонники нового главы Белого дома.

«Трамп пока не привязан к какому-либо конкретному плану по Украине и не задумывался серьёзно над этим вопросом», – говорится в публикации.

Кроме того, по информации источников, Трамп проведёт дополнительные переговоры с союзниками и, возможно, с Владимиром Путиным.

Трамп в ходе избирательной кампании неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах намерен урегулировать конфликт в Украине за 24 часа.

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