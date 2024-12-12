Протесты в Грузии. Теперь и с евродепутатами
12 декабря 2024, 22:44 1312
В Грузии 15-й день подряд идут протесты против заморозки процесса евроинтеграции.
На проспекте Руставели в Тбилиси вновь собираются тысячи людей. К протестующим также присоединились депутаты Европарламента. В делегацию вошли представители Литвы, Польши, Франции, Германии и Нидерландов. Ранее они встречались с Саломе Зурабишвили, представителями оппозиции и НПО.
*** 22:34
Депутаты Европарламента направляются на акцию на проспект Руставели в Тбилиси для участия в протестах в Грузии.
December 12, 2024
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