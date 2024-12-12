Протесты в Грузии. Теперь и с евродепутатами

В Грузии 15-й день подряд идут протесты против заморозки процесса евроинтеграции.



На проспекте Руставели в Тбилиси вновь собираются тысячи людей. К протестующим также присоединились депутаты Европарламента. В делегацию вошли представители Литвы, Польши, Франции, Германии и Нидерландов. Ранее они встречались с Саломе Зурабишвили, представителями оппозиции и НПО.