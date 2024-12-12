Rolls-Royce Motors Cars Baku отмечает торжественное открытие нового шоурума дебютом модели Cullinan II Series

Rolls-Royce Motor Cars Baku открыл новый шоурум в столице Азербайджана Баку. Торжественное открытие стало еще более значимым благодаря дебюту модели Cullinan II Series, являющейся смелым развитием внедорожных автомобилей Rolls-Royce. Спустя 10 лет после своего открытия, являясь единственным дилером Rolls-Royce в Кавказском регионе и Центральной Азии, RRMC Baku отметит это важное событие на протяжении всей этой недели в компании с клиентами и друзьями бренда.

Обновленный шоурум, расположенный в центре города, приобрел совершенно новый вид как с архитектурной, так и дизайнерской точки зрения. Благодаря значительному расширению площади стало возможным более полно представить уникальную модельную серию марки. Входная дверь, напоминающая радиаторную решетку Rolls-Royce Pantheon, частично раскрывает скрытый внутри секрет. В качестве украшения входа выбрана самая известная эмблема бренда – статуэтка Spirit of Ecstasy. Байрам Ягубов, генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars Baku, сказал: «Spirit of Ecstasy олицетворяет роскошь как ничто другое. Новый шоурум является свидетельством нашего постоянного стремления к совершенству. Мы глубоко ценим доверие наших клиентов, которые выбрали нас для представления этой великолепной иконы, так как это основа для долгосрочных клиентских отношений и устойчивого бизнеса на десятилетия вперед».

Внутри новый шоурум продолжает излучать утонченность, современную роскошь и креативность, при этом признавая важность наследия для марки, с цитатами основателей бренда, расположенными по всему шоуруму. Кабинет редкостей, эклектичное сочетание интересных, вечных и легендарных дизайнерских объектов предназначен для того, чтобы вдохновить воображение и стать темой для обсуждения в процессе создания индивидуальных заказов. Шедевр шоурума — Atelye, где представлены одни из самых изысканных примеров мастерства марки, включая деревянные отделки, кожу, вышивальные нити различных ярких оттенков, а также образцы овечьей шерсти. Франк Тиеманн, руководитель корпоративных коммуникаций в Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии, Rolls-Royce Motor Cars, прокомментировал: «Более 120 лет Rolls-Royce расширяет границы роскоши, создавая новые реальности. Этот новый шоурум переносит вас в самое сердце Rolls-Royce и всего, что представляет собой бренд, он вдохновит и заинтересует. Я хотел бы поблагодарить всю команду за их выдающуюся преданность делу за последние десять лет, за то, что они превзошли ожидания наших клиентов и воплотили наш бренд в жизнь для них». Cullinan II Series дебютирует в Азербайджане Cullinan II Series сыграл ключевую роль на открытии нового шоурума в Азербайджане.

Байрам Ягубов подчеркнул: «С 2018 года Cullinan внес значительный вклад в нашу успешную историю в Азербайджане и глубоко изменил восприятие того, что такое автомобиль Rolls-Royce и что он может значить для своего владельца. Мы рады впервые представить его смелую эволюцию на нашей родной земле клиентам и друзьям бренда в нашем новом шоуруме». Опираясь на беспрецедентный успех Cullinan, Cullinan Series II представляет собой смелую эволюцию. В своем новом обличье, которое является самой масштабной переработкой Series II в истории Rolls-Royce, он отвечает меняющимся стандартам роскоши и изменяющимся моделям использования, оставаясь при этом верным основным качествам, которые лежат в основе популярности Cullinan.