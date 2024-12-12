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Трамп за отправку войск в Украину

12 декабря 2024, 23:01 1736

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что европейские силы нужно будет разместить на территории Украины для мониторинга соблюдения режима прекращения огня, пишет в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Он хочет, чтобы европейские силы присутствовали на Украине для контроля за режимом прекращения огня", - приводит издание слова источников.

По словам собеседников газеты, американские военные, согласно плану Трампа, не будут напрямую вовлечены в эту миссию.

Кроме того, согласно The Wall Street Journal, Трамп призывает европейцев предпринимать больше действий, чтобы заставить Китай оказать влияние на Кремль для завершения конфликта. В частности, согласно источникам, избранный президент США предлагает лидерам стран Европы применять пошлины в отношении товаров из КНР, если Пекин не согласится повлиять на Москву.

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