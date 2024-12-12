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Нетаньяху заговорил о мире с Ираном

12 декабря 2024, 23:07 864

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху напрямую обратился с видеопосланием к иранскому народу, в котором рассказал, что его страна стремится к миру со всеми соседями и хотела бы видеть среди них «свободный Иран». При этом он добавил, что это может случиться уже скоро – «раньше, чем многие думают».

«Хочу сказать ясно: Израиль хочет мира, мы хотим мира со всеми, кто по-настоящему хочет мира с нами. И я не сомневаюсь, что вы, народ Ирана, знаете это. Я знаю, что так же, как мы хотим мира с вами, вы хотите мира с нами, но вы страдаете под властью режима, который угнетает вас и угрожает нам. Знаете, чего этот режим по-настоящему боится? Он боится вас, народа Ирана. И однажды, я знаю, это изменится, однажды Иран будет свободным», - заявил Нетаньяху, выступая на английском языке.

«Женщины, жизнь, свобода - это будущее Ирана, это мирное будущее, и у меня нет сомнений, что мы воплотим это будущее в жизнь вместе и намного раньше, чем многие думают. Я знаю и верю, что мы превратим Ближний Восток в оплот процветания, прогресса и мира», - отметил премьер Израиля.

Запись его обращения с субтитрами на иврите и фарси размещена на официальных страницах премьера в X.

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