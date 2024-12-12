Очень мощный пожар в России

В российском Новосибирске вспыхнул мощный пожар на площади около 5000 м², пишут российские телеграм-каналы.

По предварительным данным, горят склады. Что именно там хранилось — пока неизвестно. На месте работают 69 пожарных и 20 единиц техники МЧС РФ.



Зарево от пожара и столб дыма видны с разных концов города. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется на близлежащие постройки. Информации о пострадавших пока нет.