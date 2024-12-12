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Русские в 2 километрах от стратегического города
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Русские в 2 километрах от стратегического города

Очень мощный пожар в России

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12 декабря 2024, 23:22 894

В российском Новосибирске вспыхнул мощный пожар на площади около 5000 м², пишут российские телеграм-каналы.

По предварительным данным, горят склады. Что именно там хранилось — пока неизвестно. На месте работают 69 пожарных и 20 единиц техники МЧС РФ.

Зарево от пожара и столб дыма видны с разных концов города. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется на близлежащие постройки. Информации о пострадавших пока нет.

 

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