Рубинян: «Это положительно скажется на мирном процессе с Азербайджаном»

Нормализация отношений Армении и Турции будет иметь большое значение для обеспечения мира и стабильности в регионе, а также окажет положительное влияние и на другие процессы, в том числе на мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, заявил спецпосланник Армении на переговорах с Турцией Рубен Рубинян.

«Действительно, на земле ничего не изменилось в контексте открытия границы. Но если вы имеете ввиду то, что мы должны сказать «все, или сейчас происходит конкретный шаг, или мы выходим из процесса», я не думаю, что это будет логично или полезно для нас.

Да, мы бы хотели, чтобы достигнутые нами договоренности как можно скорее были реализованы, и в целом, мы ожидаем, что Турция откроет границу с Арменией», - сказал Рубинян.