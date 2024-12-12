Щедрый пакет вооружений от Байдена

Президент США Джо Байден одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине. Об этом сообщил на брифинге советник Белого дома Джон Кирби.

По словам Кирби, в пакет войдут средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, БПЛА и бронеавтомобили.

Ранее Минобороны США сообщило, что Украине представляется новая партия военной помощи на сумму $988 млн. В ведомстве отметили, что это будет уже 22-м пакетом помощи от администрации Байдена.