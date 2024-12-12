Асад передал Израилю «список секретных целей», а армия Турции пошла на курдских повстанцев

После захвата Дамаска группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) и свержения 61-летнего режима династии аль-Асадов в Сирии продолжают активно продвигаться интересы трех сил. Прежде всего, это оппозиция, ядром которой является группировка «Хайат Тахрир аш-Шам». 10 декабря отряды ХТШ вошли в стратегически важный город Дейр-эз-Зор на юге Сирии, к западу от Евфрата, который бежавший из страны Башар Асад передал террористической организации РПК/ОНС. Захват этого города организацией «Сирийские демократические силы» (СДС), являющейся основой террористической РПК/ОНС, вызвал серьезное недовольство в Анкаре, которое турецкие власти оперативно донесли до сведения официального Вашингтона.

Примечательно, что за несколько часов до того, как ХТШ отвоевала у РПК/ОНС Дейр-эз-Зор, Эрик Курилла, возглавляющий Центральное командование США (CENTCOM), впервые с августа 2023 года посетил штаб «Сирийских демократических сил». Из чего наблюдатели сделали вывод, что Вашингтон учел позицию Анкары и мог сыграть определенную роль в выводе из Дейр-эз-Зора, населенного преимущественно арабами, подразделений РПК/ОНС. Второй силой, активно продвигающей свои интересы в Сирии, является Израиль. После того как подразделения ХТШ захватили Дамаск, Израиль в течение трех дней, с 8 по 10 декабря, наносил интенсивные авиаудары по сирийской военной инфраструктуре. Как известно, раньше израильские ВВС атаковали только цели «Хезболлы» и подразделений КСИР, действовавших на территории этой страны при режиме Башара Асада, но при этом обходили стороной сирийские военные объекты. На сей раз Израиль назвал «угрозой безопасности» вероятность передачи сирийского оружия и техники ливанской «Хезболле». Но, учитывая практически полное отсутствие на территории Сирии иранских прокси-формирований, действия Израиля, скорее всего, нацелены на ослабление военного потенциала нового правительства Сирии, поддерживаемого ХТШ.

К слову, Абдулгадир Сельви, обозреватель турецкой газеты Hürriyet, сообщил со ссылкой на источники в области безопасности, что перед бегством в Москву Башар Асад передал Израилю список стратегических и секретных военных объектов Сирии. «Чтобы его самолет не был сбит и не встретил препятствий в воздушном пространстве, Асад передал Израилю список секретных военных объектов Сирии, - написал Сельви в своей колонке. - Получив такие гарантии, Израиль позволил диктатору сбежать». Параллельно Израиль ввел войска в богатый водными ресурсами северный район Голанских высот, который, согласно международным документам, признан сирийской территорией, а также занял нейтральную зону, установленную в 1975 году сирийско-израильским соглашением, и продвинулся на 30 километров в сторону Дамаска.

И, наконец, третьей силой, укрепляющей свои позиции в Сирии, является Турция, действующая через «Сирийскую национальную армию» (СНА), которая насчитывает в своих рядах, по официальным данным, 70 тысяч военнослужащих. 1 декабря после захвата Алеппо силы, объединенные вокруг ХТШ, вытеснили боевиков террористической организации РПК/ОНС вначале из Тель-Рифата, а затем и из Манбиджа. В данный момент поддерживаемые Турцией оппозиционные силы готовятся освободить прежнее место захоронения мавзолея Сулеймана Шаха вдоль западного берега реки Евфрат, которое было перенесено после нападения боевиков ИГИЛ. Бои между СНА и РПК/ОНС в районе плотины Тишрин и моста Каракушак угрожают террористам потерей города Кобани (Айн-аль-Араб), расположенного на границе с Турцией. Если подразделениям СНА удастся вытеснить из Кобани боевиков РПК/ОНС, то Турция сможет создать коридор между нынешней зоной безопасности на востоке Евфрата и провинцией Хатай. Тем временем из Камышлы стали поступать сообщения о прямом вмешательстве Анкары в боевые действия на западном берегу Евфрата, где, по данным источников в области безопасности, Национальная разведывательная организация (MIT) уничтожила два танка, 12 грузовиков и два склада боеприпасов, захваченные террористами РПК/ОНС у сирийской армии.