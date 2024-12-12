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Украинские войска попали в окружение

12 декабря 2024, 23:57 2198

Украинские военные оказались в оперативном окружении недалеко от населенного пункта Анновка, южнее Курахова в Донецкой области Украины. Это следует из данных, опубликованных украинским аналитическим ресурсом DeepState в Telegram-канале.

Согласно им, российские войска в ходе боевых действий продвинулись в Успеновке, и подразделения ВСУ, расположившиеся в районе Анновки, Романовки и Елизаветовки, теперь в оперативном окружении.

Дорога, ведущая из «кармана», в котором оказались ВСУ, полностью в «серой зоне».

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