Пентагон + Кремниевая долина = оружие будущего

С подачи The New York Post мировые СМИ облетела новость: Дональд Трамп намерен отменить государственный контракт на поставку истребителей пятого поколения F-35, стоимость которого составляет заоблачную сумму в триллион долларов. Якобы без пяти минут президент сам сказал об этом директору Lockheed Martin Джиму Тайклету, пожаловавшись, что китайцы выигрывают в гонке за современный истребитель. Компании пришлось опровергать это сообщение как не соответствующее действительности. Между тем основания для опасений есть. Пару недель назад Илон Маск раскритиковал F-35, указав, что в проекте постарались учесть интересы слишком многих и слишком разных заказчиков, поэтому вышло очень среднее универсальное нечто. Маск смыслит в проектах, а в новой администрации Трамп уготовил ему место соруководителя Департамента эффективности государственного управления.

С приходом в Белый дом Дональда Трампа в Пентагоне резко вырастет роль молодых и дерзких предпринимателей нового поколения, заточенных под исключительный и небывалый результат на основе самых современных технологических разработок. На пост министра военно-морских сил США предложен миллиардер-инвестор Джон Фелан. С кандидатурой на пост главы Пентагона пока вышла заминка, но его замом будет, как пишет издание Politico, другой миллиардер-инвестор – Стивен Фейнберг. Направление исследований и инженерных разработок в Пентагоне возглавит молодой IT-гений Шиам Санкар, главный по технологиям из Palantir Technologies, быстро растущей компании, которая специализируется на искусственном интеллекте и оборонных разработках. В Пентагоне будет трудоустроен, судя по всему, и Трэй Стивенс, также когда-то работавший в Palantir, а сейчас представляющий Anduril Industries, опять же высокотехнологичного подрядчика оборонного ведомства. Задача нового поколения руководителей произвести настоящую революцию в Пентагоне, заразить это неповоротливое ведомство духом конкуренции, царящим в Кремниевой долине, перевести вооруженные силы на качественно другой технологический уровень.

О том, на что способны частные высокотехнологичные компании, всему миру и истории продемонстрировал тот же Илон Маск, в короткие сроки фактически монополизировавший запуск космических ракет в США своей компанией SpaceX: выходит и быстрее, и надежнее, и дешевле. Главное, ему не мешает неповоротливая и острожная бюрократия. Перенести эти принципы в государственную организацию – далеко не банальная задача. Неудивительно, что эти бойкие ребята из хайтека точат зубы на старые проекты. Кроме F-35, критике подвергаются планы модернизации танков Abrams. Если бы удалось высвободить миллиарды долларов из этих программ, удалось бы резко продвинуть проекты, связанные с искусственным интеллектом на поле боя, на разработки в области дронов. Все признают, что война в Украине заставила совсем по-другому посмотреть на эти направления. Современное поле боя диктует свои приоритеты. А беспрецедентное обострение международной обстановки дает все основания добиваться революции в военно-промышленном комплексе, чтобы соответствовать внешним вызовам.