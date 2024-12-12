Путин потребовал срочно спасти угольную промышленность

Президент Владимир Путин потребовал принять экстренные меры для поддержки российских угольных компаний, которые терпят многомиллиардные убытки и, по оценкам государственного аналитического центра ТЭК Минэнерго, стоят на пороге массовых банкротств.

Разработать пакет помощи для угольщиков Путин поручил «в кратчайшие сроки», сообщил министр энергетики Сергей Цивилев. По его словам, решение было принято на состоявшемся в четверг совещании президента с правительством.

Отдельным вопросом, по словам Цивилева, также стала программа социально-экономического развития Кузбасса — главного угольного региона России, на который приходится 60% добычи каменного угля и 80% — коксующегося. Программу также поручено доработать и утвердить как можно скорее, сообщил министр (его цитирует «Интерфакс»).

Потеряв западные рынки и столкнувшись с резким падением спроса в «дружественных» странах, российские угольные компании закончили 9 месяцев 2024 года с сальдированным убытком на 91 млрд рублей — рекордным среди всех отраслей экономики. Убыточной, по данным Росстата, стала половина предприятий отрасли, которая включает более 30 моногородов и сотни тысяч занятых. На фоне финансовых проблем компании начали сокращать добычу угля: по итогам сентября спад составил 4,9% по каменному углю и 4,7% — по бурому.