Как уже сообщалось, российская армия продолжает наступление в Донецкой области Украины и достигла города Покровск, имеющего важное стратегическое значение. Бои идут всего в двух километрах от этого населенного пункта, а по последним данным, диверсионно-разведывательные группы российских войск уже действуют внутри города. Параллельно российские войска продолжают фланговые атаки, пытаясь охватить Покровск кольцом окружения. До начала боевых действий в этом городе проживало около 60 тысяч человек, большинство из которых покинули Покровск после начала войны. Населенный пункт находится на пересечении основных транспортных маршрутов и имеет связь с другими ключевыми военными узлами. Покровск играет важную роль в украинской обороне на подконтрольной Киеву части Донецкой области. По словам местных властей, сейчас в городе остается около одиннадцати тысяч жителей.

Телеканал CNN передает, что потеря Покровска станет одним из крупнейших поражений для Украины за последние месяцы. Подразделения ВСУ продолжают отступать, в то время как российская армия наращивает давление на восточных рубежах. Накануне главком ВСУ Александр Сырский находился в районе Покровска, где провел совещание с командирами и подтвердил, что ситуация остается тяжелой. «На Покровском направлении продолжаются бои с превосходящим, прежде всего, в живой силе противником», – написал Сырский в своем Telegram-канале. Главком ВСУ также отметил, что для повышения устойчивости обороны приходится принимать «нестандартные решения». Как и на других участках фронта, на направлении Покровска российская армия, используя тактику «мясных штурмов», организует для захвата позиций ВСУ непрерывные атаки небольшими группами. После уничтожения группы из 5-6 российских военнослужащих ее заменяет следующая, которая использует боеприпасы погибших товарищей и пытается продвинуться дальше. После нескольких таких попыток в бой вступает уже более профессиональная штурмовая группа и захватывает позиции украинцев, которые к этому моменту исчерпывают возможности дальнейшего сопротивления.

Как и всегда, подразделения ВСУ сражаются в условиях острого дефицита живой силы. В то же время следует признать, что ослабление украинской обороны связано также с неэффективным командованием на поле боя и коррупцией среди чиновников. В качестве примера главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов рассказал о вызвавшей широкий общественный резонанс ситуации, когда недавно построенный в зоне Покровска укрепленный район, на создание которого было затрачено несколько десятков миллионов гривен, без какого-либо сопротивления со стороны ВСУ оказался в руках российских военных. «У Покровска построили ключевой, наконец-то, хороший укрепрайон за несколько десятков миллионов гривен, - написал Бутусов. - Но отправить туда наших солдат не успели из-за определенных неадекватных управленческих решений командования. В результате потрачены десятки миллионов, и весь этот укрепрайон наше командование просто подарило российским войскам». Ранее стало известно, что несколько миллионов долларов, выделенных властям Днепропетровской области на строительство линии обороны, были присвоены, а оборонительные сооружения так и не возвели. Это значит, что в случае захвата Покровска российская армия сможет продвигаться в направлении Днепра, не встречая на пути никаких укреплений. А ведь линия российско-украинского фронта проходит в настоящее время всего в 15–18 километрах от Днепропетровской области.