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Подгтовил: Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az
00:25 1535

Как уже сообщалось, российская армия продолжает наступление в Донецкой области Украины и достигла города Покровск, имеющего важное стратегическое значение. Бои идут всего в двух километрах от этого населенного пункта, а по последним данным, диверсионно-разведывательные группы российских войск уже действуют внутри города. Параллельно российские войска продолжают фланговые атаки, пытаясь охватить Покровск кольцом окружения.

До начала боевых действий в этом городе проживало около 60 тысяч человек, большинство из которых покинули Покровск после начала войны. Населенный пункт находится на пересечении основных транспортных маршрутов и имеет связь с другими ключевыми военными узлами. Покровск играет важную роль в украинской обороне на подконтрольной Киеву части Донецкой области.

По словам местных властей, сейчас в городе остается около одиннадцати тысяч жителей.

Покровск может пасть со дня на день

Телеканал CNN передает, что потеря Покровска станет одним из крупнейших поражений для Украины за последние месяцы. Подразделения ВСУ продолжают отступать, в то время как российская армия наращивает давление на восточных рубежах.

Накануне главком ВСУ Александр Сырский находился в районе Покровска, где провел совещание с командирами и подтвердил, что ситуация остается тяжелой.

«На Покровском направлении продолжаются бои с превосходящим, прежде всего, в живой силе противником», – написал Сырский в своем Telegram-канале.

Главком ВСУ также отметил, что для повышения устойчивости обороны приходится принимать «нестандартные решения».

Как и на других участках фронта, на направлении Покровска российская армия, используя тактику «мясных штурмов», организует для захвата позиций ВСУ непрерывные атаки небольшими группами. После уничтожения группы из 5-6 российских военнослужащих ее заменяет следующая, которая использует боеприпасы погибших товарищей и пытается продвинуться дальше. После нескольких таких попыток в бой вступает уже более профессиональная штурмовая группа и захватывает позиции украинцев, которые к этому моменту исчерпывают возможности дальнейшего сопротивления.

Провал Сырского

Как и всегда, подразделения ВСУ сражаются в условиях острого дефицита живой силы. В то же время следует признать, что ослабление украинской обороны связано также с неэффективным командованием на поле боя и коррупцией среди чиновников.

В качестве примера главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов рассказал о вызвавшей широкий общественный резонанс ситуации, когда недавно построенный в зоне Покровска укрепленный район, на создание которого было затрачено несколько десятков миллионов гривен, без какого-либо сопротивления со стороны ВСУ оказался в руках российских военных.

«У Покровска построили ключевой, наконец-то, хороший укрепрайон за несколько десятков миллионов гривен, - написал Бутусов. - Но отправить туда наших солдат не успели из-за определенных неадекватных управленческих решений командования. В результате потрачены десятки миллионов, и весь этот укрепрайон наше командование просто подарило российским войскам».

Ранее стало известно, что несколько миллионов долларов, выделенных властям Днепропетровской области на строительство линии обороны, были присвоены, а оборонительные сооружения так и не возвели. Это значит, что в случае захвата Покровска российская армия сможет продвигаться в направлении Днепра, не встречая на пути никаких укреплений. А ведь линия российско-украинского фронта проходит в настоящее время всего в 15–18 километрах от Днепропетровской области.

Открывается прямой путь на город Днепр

Украинские военные аналитики отмечают, что российские войска продвигаются на Покровском направлении со скоростью до 500 метров в день, что создает угрозу для таких близлежащих населенных пунктов, как Мирноград и Селидово. Юрий Бутусов подчеркивает, что потеря этих городов может привести к серьезным стратегическим последствиям, включая разделение Донбасса на две части и создание угрозы для Днепропетровской и Запорожской областей.

«Силам обороны Украины надо быть готовыми к тому, что российские захватчики не остановятся и продолжат формировать тиски полуокружения Покровска, - заявил в эфире Radio NV военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. – В то же время продвижение врага будет зависеть от достаточности ресурсов».

Командир роты 68-й отдельной егерской бригады ВСУ с позывным Лютый заявил, что если россияне зайдут в Покровск, то, вероятно, украинским военным придется покинуть город.

«Не знаю, какое время им потребуется, чтобы зайти в Покровск, - сказал Лютый. - Но когда заходят в населенный пункт, то происходит хаос... Будет гораздо сложнее воевать в населенном пункте... Будут проблемы постоянные с логистикой, потому что между застройками очень трудно контролировать передвижение вражеских сил».

В репортаже с Донецкого фронта корреспондентов немецкого издания Deutsche Welle украинские бойцы жаловались на неудачную тактику командования. Они утверждают, что частая переброска подразделений с одного направления на другое ослабляет оборону и является неэффективной.

«Например, бригада, которая успешно организовала оборону на своем участке фронта, выводится и отправляется в другое место, а на ее позицию ставят подразделение, выведенное с другого направления, - рассказал один из бойцов. - В результате все это приводит к ослаблению обороны как на одном, так и на другом участке фронта».

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