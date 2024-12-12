Запад бьет по России, как по Ирану

Новый состав Европейской комиссии готовится ужесточить санкции против Российской Федерации. Эстонка Кая Каллас, новый верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС, известна своей жесткой позицией в отношении России и является сторонницей полного разрыва энергетических связей с Москвой. «В ответ на агрессию России против Украины послы только что согласовали 15-й пакет санкций», - написал в соцсети Х представитель Венгрии, председательствующей в Совете ЕС в 2024 году.

Договориться с первого раза по пакету мер государства - члены ЕС не смогли. Как сообщило на прошлой неделе новостное издание Politico, Латвия и Литва отказались его поддержать из-за пункта о прекращении действия положения, которое, несмотря на существующие санкции, позволяет западным компаниям продолжать работать в России. Ожидается, что новый пакет будет обсужден и официально одобрен министрами иностранных дел ЕС на встрече 16 декабря. Также отмечается, что принятые санкции ограничивают деятельность дополнительных морских судов третьих стран, содействующих или поддерживающих своими действиями агрессию России против Украины. Поприветствовав эту новость, Кая Каллас написала в Х: «Мы должны продолжать оказывать сильное давление на Россию. Радостно видеть, что 15-й пакет санкций согласован. Он еще больше ослабит военную машину Путина».

После чего в соцсети Х рядом с записью Каллас появилась реплика председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен: «ЕС и его партнеры по G7 намерены продолжать оказывать давление на Кремль. Я приветствую соглашение по нашему 15-му пакету санкций, нацеленному, в частности, на теневой флот России». Тем временем датчанин Дэн Йоргенсен, новый еврокомиссар по энергетике, заявил, что Европейский союз работает над долгосрочным стратегическим планом по прекращению любого сотрудничества с Россией в топливно-энергетической сфере. «То, что мы смогли снизить нашу зависимость до такой степени, которая у нас есть, является на самом деле большим достижением», — подчеркнул Йоргенсен. Кроме того, еврокомиссар напомнил о важности активного использования возобновляемых источников энергии для снижения зависимости региона от поставок топлива из России. По словам Йоргенсена, это будет способствовать «более зеленому» будущему Европы.

По словам комиссара, многолетняя кампания ЕС по отказу от российского топлива дала сбой, из-за чего необходим иной подход к решению данной проблемы. Йоргенсен назвал растущие закупки странами Евросоюза российского сжиженного природного газа (СПГ) наиболее значимой проблемой, охарактеризовав их как «обратную стороной нисходящей траектории блока по импорту энергоносителей России». План еврокомиссара, по его словам, в первую очередь будет сосредоточен «на газе, но также на нефти и ядерной энергии». Реализовать его планируется в течение 100 дней после марта 2025 года, когда Йоргенсен официально вступит в должность. Следует признать: хотя Евросоюз и ввел многочисленные санкции против России, избавиться от энергетической зависимости от Москвы ему так и не удалось. Более того, Россия пытается вернуть утраченные позиции на европейском газовом рынке именно за счет сжиженного газа. Издание Politico со ссылкой на аналитическую компанию Kpler отмечает, что в 2024 году импорт странами Евросоюза российского СПГ вырос примерно на 10 процентов. Напомним, что в 2021 году поставки российского газа составляли около 45 процентов общего импорта Евросоюза. Дальнейшее введение санкций привело к сокращению закупок трубопроводного газа, в ответ на что Россия обязала «недружественные страны» платить за топливо в рублях. И, тем не менее, за последние годы импорт СПГ из России по сравнению с показателями 2021 года увеличился на 40 процентов. А в сентябре этого года с учетом поставок по трубопроводам и СПГ Россия с долей 23,74 процента вернула себе статус главного газового поставщика в страны ЕС, утраченный летом 2022 года. Только за сентябрь европейские компании приобрели у Российской Федерации газа на 1,4 миллиарда евро, что на треть больше, чем в предыдущем месяце. При этом 40 процентов из общего объема пришлось на сжиженный природный газ, а 60 процентов — на трубопроводы.