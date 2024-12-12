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Рост социальных выплат в Азербайджане в 2025 году

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Эльнур Мамедов, отдел экономики
00:58 674

Цифры, озвученные в ходе обсуждения государственного бюджета Азербайджана на 2025 год, дают основание утверждать, что и в наступающем году в стране произойдет очередное повышение заработной платы, а также ряда социальных выплат.

Об этом редакции haqqin.az сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год средства на социально ориентированные расходы будут увеличены до 16,9 миллиарда манатов и составят 41 процент от общего объема расходов. Из чего следует, что, как и прежде, госбюджет наступающего года будет социально ориентированным.

Динамика социальных расходов бюджета последних лет выглядит следующим образом: 10,3 миллиарда манатов в 2021 году, 11,6 миллиарда в 2022-м, 14,3 миллиарда в 2023-м, 15,5 миллиарда в 2024-м и, наконец, 16,9 миллиарда манатов, прогнозируемых на 2025 год.

Таким образом, всего за четыре года государство увеличило социальные расходы в 1,6 раза, доведя их до 6,6 миллиарда манатов. Что наглядно подтверждает слова президента Ильхама Алиева, заявившего: «Азербайджан – социальное государство, и мы доказываем это не словами, а делами».

Динамика поступления бюджетных средств на социальные выплаты характеризуется их неизменным ростом. Иными словами, в каждый новый год Азербайджан вступает с дальнейшим увеличением социальных выплат.

За последние пять лет по поручению главы государства было реализовано четыре пакета социальных реформ, охватывающих более четырех миллионов граждан страны. Например, если пять лет назад, в 2019 году, средний размер трудовой пенсии по возрасту составлял только 262 маната, то за минувший период он увеличился вдвое. Ожидается, что к концу текущего года средний размер трудовой пенсии по возрасту достигнет 527 манатов, а в следующем - 571 маната.

За указанный период также в пять раз возросли выплаты по социальным пособиям и пенсиям.

Общая сумма средств, которые будут выделен на пенсии в рамках бюджета на 2025 год, как ожидается, составит 7,2 миллиарда манатов. В 2019 году этот показатель составлял 3,7 миллиарда, в 2020 году - 4,5 миллиарда, в 2021-м - 4,6, в 2022-м - 4,9, в 2023 году - 5,7, в 2024-м году он составит 6,5, а в 2025 году, по прогнозам, - 7,2 миллиарда манатов. Таким образом, за пять последних лет в объеме бюджетных средств, выделенных на пенсионное обеспечение, наблюдается рост в два раза.

В результате масштабного пакета социальных реформ, который будет реализован в 2025 году, планируется увеличить минимальную заработную плату и минимальную пенсию, а также социальные выплаты.

Ожидается, что этот пакет охватит до трех миллионов граждан Азербайджанской Республики.

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