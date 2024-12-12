Накаты на Пезешкиана. Президент отбивается

Недавно в Иране произошел неожиданный казус с Мехри Талеби Дарестани. Как известно, эта дама, которая возглавляет Департамент по делам женщин и семей Тегеранского штаба по поощрению добродетели и предотвращению пороков, подчиняющийся непосредственно рахбару Али Хаменеи, является инициатором проекта принудительного психиатрического лечения женщин, отказывающихся носить хиджаб, и ярой сторонницей ранних браков. Мехри Талеби Дарестани выложила в сети Х твит, в котором, не упоминая имени Масуда Пезешкиана, назвала всю президентскую администрацию «распутными, ростовщиками, лжецами, невежественными, некомпетентными, трусливыми, слабоумными, безвольными и бестолковыми людьми».

В ответ пресс-служба президента Ирана пригрозила подать на нее жалобу в суд. После чего руководству ополчения «Басидж», в ведении которого находится департамент по делам женщин и семей Тегеранского штаба по поощрению добродетели и предотвращению пороков, пришлось публично извиняться перед президентом и членами правительства. «В сети X было высказано персональное мнение главы департамента, которая по своему статусу обязана быть вне общих политических категорий, - говорится в письме руководства ополчения «Басидж». – Мы с особым уважением относимся к избранному народом президенту и, извиняясь перед ним и благородным иранским народом, объявляем, что человек, опубликовавший твит, не будет впредь занимать никакой должности в штабе». Таким образом, пламенная поборница детских браков и автор проекта клиники, в которой женщин, не желающих носить хиджаб, планировалось «лечить научными и медицинскими методами», лишилась государственной должности. Но, несмотря на «повинную» ополчения «Басидж», аппарат президента Ирана через СМИ сообщил, что воинственной Дарестани все-таки придется перед судом отвечать за свои слова. Поясним в этой связи, что в Иране обвинение в распутстве носит не только оскорбительный, но и многослойный характер, позволяющий самые разные толкования.

Напомним, что несколько недель назад президентская власть полностью дистанцировалась от решения института аятолл и КСИР создать специализированные клиники для неподчиняющихся требованию закона Исламской Республики об обязательном хиджабе. Как заявил тогда пресс-секретарь президента Пезешкиана, обучение приверженности хиджабу должно вестись в семье, а не в психиатрических клиниках. Тем самым президент ИРИ дал понять, что идея создания клиник для лечения женщин-отказниц исходит непосредственно от аятолл. Так почему же главная иранская женщина-басиджист без видимых причин обрушилась с оскорблениями на президента страны и его команду? Отвечая на вопрос haqqin.az, иранский журналист, политолог и общественный деятель Юнес Шамэли сказал, что на самом деле устами Дарестани глаголит сам аятолла Али Хаменеи и с ним вместе мощный слой «консерваторов» в государственной системе Ирана. «Дело в том, что несколько дней назад был принят новый, глубоко реакционный закон о хиджабе, - пояснил Шамэли. - По которому ужесточаются правила и наказания за отказ его носить. Этот закон вызвал волну протестов не только у среднего класса, творческой интеллигенции, преподавательского состава университетов, молодежи, женщин и т.д., но и среди некоторых членов правительства. Сразу после его утверждения Масуд Пезешкиан в одном из интервью сказал, что выполнение этого закона «практически невозможно и общественно нецелесообразно», намекая на кровопролитные массовые акции протеста сентября 2022 года, вспыхнувшие после убийства полицией нравов 23-летней Махсы Амини за неправильный хиджаб. И такого рода несогласие с решениями духовенства президент и его министры выражают довольно часто».