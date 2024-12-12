Северокорейцы захватили Плехово Курской области

Российские военкоры сообщают, что военнослужащие из КНДР впервые вступили в бой с ВСУ в Курской области и взяли под контроль населенный пункт Плехово. Утверждается, что в боевых действиях в курском приграничье участвуют бойцы сил специальных операций (ССО) КНДР.

«Подтверждаю. Все так и есть. Наши друзья в очередной раз себя проявили. Только называют они себя не спецназом, а разведбатами. Вооружены только легким оружием», — отмечает политик Олег Царев.