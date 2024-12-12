Американцы посоветовали Израилю продолжать в том же духе

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В ходе беседы с прессой в Тель-Авиве советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, похоже, поддержал военные действия Израиля в Сирии, передает Times of Israel.

«То, что делает Израиль, - это попытка выявить потенциальные угрозы, как обычные, так и с применением оружия массового уничтожения, которые могут угрожать Израилю и, откровенно говоря, угрожать и другим, и нейтрализовать эти угрозы. Это часть их усилий по защите страны в условиях очень нестабильной ситуации», - сказал Салливан, добавив, что США «проводят глубокие консультации с израильским правительством».

На вопрос, верит ли он премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху после того, как тот заявил, что захват Израилем сирийской части Голанских высот будет временным, Салливан ответил, что верит Нетаньяху на слово.

По словам представителя Белого дома, он находится в Израиле, чтобы «извлечь выгоду из возможности свержения Асада для лучшего будущего народа Сирии, в то же время тщательно контролируя риски, связанные с переменами в Сирии».

Он заявил, что США «сохраняют бдительность в отношении сохраняющейся угрозы со стороны Ирана, включая угрозу, исходящую от его ядерной программы».

«Президент Байден по-прежнему привержен простому тезису о том, что Соединенные Штаты Америки никогда не заставят Иран приобрести ядерное оружие», - сказал он.

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