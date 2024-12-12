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Асад передал Израилю «список секретных целей», а армия Турции пошла на курдских повстанцев
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Асад передал Израилю «список секретных целей», а армия Турции пошла на курдских повстанцев

Один из лидеров сирийских повстанцев в интервью haqqin.az: «Если бы не США, мы быстро разобрались бы с курдскими террористами»

Беседовал: Руслан Баширли, спецкор, Анкара
01:26 529

В 2011 году, когда началась гражданская война в Сирии, к ней активно подключились местные туркмены, чью тюркскую идентичность режим Асада долгое время всячески отрицал, а права – попирал, как мог. В ходе войны, сирийские туркмены, сражавшиеся в таких группировках, как объединение «Султан Мурат» (входит в состав «Туркменской сирийской армии») и «Сельджук», активно участвовали в свержении режима Башара Асада.

Корреспондент haqqin.az в Анкаре обсудил последние события в регионе с Абдулкеримом Агой, лидером «Демократического движения сирийских туркмен».

Напомним, что Абдулкерим входит в группу из десяти человек, занимающуюся сейчас разработкой новой Конституции Сирии.

Абдулкерим Агой

- Как туркмены оценивают исторические процессы, произошедшие после окончания 61-летнего правления династии аль-Асадов?

- С начала революции в Сирии в 2011 году туркмены были в ее авангарде. На протяжении многих лет режим Асада не только пытался уничтожить наш этнос и запретить наш язык, но и полностью игнорировал наше существование. Но именно мы, туркмены, уже много лет пишем историю Сирии, Ирака и даже Египта и приносим пользу этому географическому региону. Даже после начала сирийской революции большинство атак режима Асада было направлено именно против нас.

Мы очень благодарны Турции, которая поддержала все угнетенные народы в Сирии, независимо от их расы и религии. Фактически весь сирийский народ, включая туркменов, начал мирные акции протеста. Мы были уверены, что, как в Египте и Тунисе, режим в Сирии сменится в результате народных протестов.

Но Асад поднял оружие против протестующего народа, сбросил бомбы на головы людей и применял химическое оружие. Когда диктатор понял, что в одиночку с протестующими ему не справиться, он направил против собственного народа ливанскую «Хезболлу», вооруженные силы Ирана и иракские шиитские экстремистские группировки. После чего радикалы, поддерживаемые Ираном и вооруженные лозунгом «Зейнаб не пленят во второй раз», стали уничтожать сирийцев, называя нас «убийцами Имама Хусейна». Только на религиозной почве иранцы убили в Сирии 100 тысяч человек. Однако режим Асада не имел ничего общего с религией или верой, он просто грабил природные ресурсы Сирии и давал их грабить другим на протяжении долгих 60 лет.

В 2015 году, когда режим вновь понял, что не справляется с собственным народом, он обратился за помощью к России. Русские использовали свои самолеты, ракеты и военный арсенал, чтобы испытывать их на гражданах Сирии. В результате 12 миллионов человек были вынуждены бежать в Турцию и различные страны Европы. Мы очень благодарны Турции, которая долгие годы предоставляла убежище и работу нашим людям. Если бы Турция не подписала с Россией соглашение в рамках Астанинского процесса, который длился с 2017 по 2020 годы, режим Асада захватил бы Идлиб и изгнал из страны еще пять миллионов человек.

Затем на нас направили боевиков ИГИЛ. Позже США, вовлеченные в этот процесс с самого начала, передали на откуп Рабочей партии Курдистана под предлогом победы над ИГИЛ большую часть территории Сирии. Невероятно, но факт: чтобы заставить фанатиков ИГИЛ, а затем и террористов РПК причинять сирийцам новые страдания, США, Израиль, Иран, Россия и режим Башара Асада работали сообща!

- Важную роль в свержении режима Асада сыграли не только «Хайят Тахрир аш-Шам», но и поддерживаемые Турцией «Свободная сирийская армия» и другие оппозиционные группы. Лидер ХТШ Абу Мухаммад аль-Джулани заявил о намерении создать новое правительство с участием представителей всех народов и религиозных конфессий Сирии.

Как туркмены оценивают перспективы этих заявлений?

- Наш народ поддерживают единство и равноправие в Сирии, ведь это - будущее страны. Я лично выступал за единство Сирии на всех митингах оппозиции, проходивших в Египте и Турции. В тот период мы, туркмены, были в авангарде сил, борющихся с режимом, и только благодаря нашей организации была направлена гуманитарная помощь на 50 миллионов долларов, собранная в Турции.

Я верю, что за помощь, которая была оказана народам Сирии на протяжении всех этих лет, сирийский народ проявит лояльность к Турции и что Анкара и Дамаск будут вместе во всех будущих процессах. Злые языки говорили, что сирийские беженцы не захотят покидать Турцию и будут создавать ей демографические проблемы. Однако экономический потенциал Сирии достаточно велик. Необходимо лишь разработать систему, предполагающую заботу обо всех гражданах страны.

Слева наш спецкор Руслан Баширли, справа - Абдулкерим Агой

- Насколько сильно влияние Анкары на оппозиционные силы, свергнувшие режим Башара Асада? И каково, на Ваш взгляд, влияние Турции, США и даже Израиля на будущее Сирии?

- В 1980 году режим устроил грандиозную резню в Хаме, убив 40 тысяч протестующих. К сожалению, вмешаться в этот беспредел Турция тогда не смогла. Из-за этого мы 31 год не могли протестовать против режима и были вынуждены хранить молчание. Но в 2011 году, не будь помощи Турции, сирийское народное восстание, как и в 1980-м, вновь утопили бы в крови. Не стоит также забывать, что Турция предоставила на своей территории убежище 4,5 миллионам сирийских граждан и защитила пять миллионов человек в Идлибе.

- В свое время Анкара даже оказывала помощь режиму Асада. Когда после убийства Рафика Харири мир ввел эмбарго против Дамаска, Турция сняла его, открыв для Сирии свои границы…

- Увы, неблагодарный сирийский режим это не оценил. Не говоря уже о том, что вплоть до последнего дня краха Башара Асада Турция предлагала ему выступить посредником между режимом и оппозицией.

Я думаю, что в новый период влияние Турции в Сирии будет более чем ощутимым. Не для того же миллион сирийцев погибли в застенках и под бомбами, чтобы власть в стране перешла к очередной диктатуре! Мы хотим создать администрацию, аналогичную правительственной системе в Турции.

- Сирия освобождена от режима, но большая часть страны, особенно богатые природными ресурсами территории, где в прошлом проживали арабы и туркмены, по-прежнему находятся под оккупацией боевиков Рабочей партии Курдистана…

- Если бы не очень влиятельные силы, стоящие за РПК, мы бы, поверьте, легко с ними разобрались. Я восемь лет работал инженером в Ракке и хорошо знаком с этническим составом этого региона. Большая часть Ракки, в которой проживали арабы и туркмены, принадлежала Мухаммаду Халифу Ибрагиму, одному из лидеров туркменских ашрамов. Режим Асада бросил его в тюрьму на десять лет и конфисковал его земли.

Если же говорить об РПК, то их поддерживают США, Израиль, Германия и Франция, использующие курдов в качестве оружия против Турции. Мы, тюрки, никогда не причиняли вреда никому в регионе. Когда евреев изгнали из Европы и России, приняли их именно тюрки. Ровно так же арабы и курды смогли жить в этом регионе благодаря тюркам. Теперь же оккупировавшая эти территории Рабочая партия Курдистана должна либо сдаться, либо будет уничтожена. Уже освобождены Дейр-эз-Зор, Манбидж и Тель-Рифат, так что у террористов РПК нет шансов. Турция и США — союзники по НАТО, и Вашингтону не пристало поддерживать террористическую организацию против своего основного союзника. Никто не может игнорировать интересы Анкары.

Что же касается вопроса о 30-километровой буферной зоне безопасности, то это тоже не вопрос торга. Разве земли за буферной зоной останутся у РПК? Турция защищает территориальную целостность Сирии. Большая часть сирийских земель, богатых природными ресурсами, находятся под оккупацией террористов РПК. И мы им эти земли, конечно же, не оставим. Хочу вновь подчеркнуть: у нас нет никаких проблем с нашими курдскими братьями. В конце концов, курды, не связанные с террористами РПК, защищают свою страну, получая от Турции поддержку большую, чем даже туркмены.

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