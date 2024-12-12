Один из лидеров сирийских повстанцев в интервью haqqin.az: «Если бы не США, мы быстро разобрались бы с курдскими террористами»

В 2011 году, когда началась гражданская война в Сирии, к ней активно подключились местные туркмены, чью тюркскую идентичность режим Асада долгое время всячески отрицал, а права – попирал, как мог. В ходе войны, сирийские туркмены, сражавшиеся в таких группировках, как объединение «Султан Мурат» (входит в состав «Туркменской сирийской армии») и «Сельджук», активно участвовали в свержении режима Башара Асада. Корреспондент haqqin.az в Анкаре обсудил последние события в регионе с Абдулкеримом Агой, лидером «Демократического движения сирийских туркмен». Напомним, что Абдулкерим входит в группу из десяти человек, занимающуюся сейчас разработкой новой Конституции Сирии.

- Как туркмены оценивают исторические процессы, произошедшие после окончания 61-летнего правления династии аль-Асадов? - С начала революции в Сирии в 2011 году туркмены были в ее авангарде. На протяжении многих лет режим Асада не только пытался уничтожить наш этнос и запретить наш язык, но и полностью игнорировал наше существование. Но именно мы, туркмены, уже много лет пишем историю Сирии, Ирака и даже Египта и приносим пользу этому географическому региону. Даже после начала сирийской революции большинство атак режима Асада было направлено именно против нас. Мы очень благодарны Турции, которая поддержала все угнетенные народы в Сирии, независимо от их расы и религии. Фактически весь сирийский народ, включая туркменов, начал мирные акции протеста. Мы были уверены, что, как в Египте и Тунисе, режим в Сирии сменится в результате народных протестов. Но Асад поднял оружие против протестующего народа, сбросил бомбы на головы людей и применял химическое оружие. Когда диктатор понял, что в одиночку с протестующими ему не справиться, он направил против собственного народа ливанскую «Хезболлу», вооруженные силы Ирана и иракские шиитские экстремистские группировки. После чего радикалы, поддерживаемые Ираном и вооруженные лозунгом «Зейнаб не пленят во второй раз», стали уничтожать сирийцев, называя нас «убийцами Имама Хусейна». Только на религиозной почве иранцы убили в Сирии 100 тысяч человек. Однако режим Асада не имел ничего общего с религией или верой, он просто грабил природные ресурсы Сирии и давал их грабить другим на протяжении долгих 60 лет. В 2015 году, когда режим вновь понял, что не справляется с собственным народом, он обратился за помощью к России. Русские использовали свои самолеты, ракеты и военный арсенал, чтобы испытывать их на гражданах Сирии. В результате 12 миллионов человек были вынуждены бежать в Турцию и различные страны Европы. Мы очень благодарны Турции, которая долгие годы предоставляла убежище и работу нашим людям. Если бы Турция не подписала с Россией соглашение в рамках Астанинского процесса, который длился с 2017 по 2020 годы, режим Асада захватил бы Идлиб и изгнал из страны еще пять миллионов человек. Затем на нас направили боевиков ИГИЛ. Позже США, вовлеченные в этот процесс с самого начала, передали на откуп Рабочей партии Курдистана под предлогом победы над ИГИЛ большую часть территории Сирии. Невероятно, но факт: чтобы заставить фанатиков ИГИЛ, а затем и террористов РПК причинять сирийцам новые страдания, США, Израиль, Иран, Россия и режим Башара Асада работали сообща! - Важную роль в свержении режима Асада сыграли не только «Хайят Тахрир аш-Шам», но и поддерживаемые Турцией «Свободная сирийская армия» и другие оппозиционные группы. Лидер ХТШ Абу Мухаммад аль-Джулани заявил о намерении создать новое правительство с участием представителей всех народов и религиозных конфессий Сирии. Как туркмены оценивают перспективы этих заявлений? - Наш народ поддерживают единство и равноправие в Сирии, ведь это - будущее страны. Я лично выступал за единство Сирии на всех митингах оппозиции, проходивших в Египте и Турции. В тот период мы, туркмены, были в авангарде сил, борющихся с режимом, и только благодаря нашей организации была направлена гуманитарная помощь на 50 миллионов долларов, собранная в Турции. Я верю, что за помощь, которая была оказана народам Сирии на протяжении всех этих лет, сирийский народ проявит лояльность к Турции и что Анкара и Дамаск будут вместе во всех будущих процессах. Злые языки говорили, что сирийские беженцы не захотят покидать Турцию и будут создавать ей демографические проблемы. Однако экономический потенциал Сирии достаточно велик. Необходимо лишь разработать систему, предполагающую заботу обо всех гражданах страны.