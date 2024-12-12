У «Карабаха» все плохо в Лиге Европы
За два тура до финиша основной стадии Лиги Европы «Карабах» с 3 очками располагается на 33-м месте. Сегодняшнее поражение от «Эльфсборга» (0:1) отбросило чемпиона Азербайджана еще на одну ступень.
Остаются ли у «Карабаха» шансы пробиться в плей-офф? 24-е место на данный момент занимает как раз «Эльфсборг», набравший 7 очков. Столько же имеют ПАОК, «Мидтьюланд» и «Брага». Эти команды располагаются на позициях с 22-й по 25-ю. Уже понятно, что четырех очков в двух оставшихся матчах «Карабаху» для выхода в плей-офф не хватит. Будет ли достаточно шести очков? Большой вопрос, учитывая ужасающую разницу забитых и пропущенных - 4-14. Хуже только у занимающего последнее место и потерявшего даже теоретические шансы на продолжение борьбы киевского «Динамо» - 1-15.
Впрочем, о шести очках сейчас нет смысла рассуждать. Для начала надо 23 января обыграть в Баку румынский ФКСБ, который с 11 очками занимает 10-е место и практически уже обеспечил себе место в плей-офф, но наверняка готов побороться за попадание в первую восьмерку. Учитывая то, что «Карабах» на данный момент имеет в пассиве пять подряд домашних поражений в еврокубках и играет плохо, успех агдамцев в этой игре вызывает большие сомнения. Надежду вселяет лишь то, что до следующей встречи еще 40 дней. Хочется верить, что Гурбану Гурбанову в ходе зимнего перерыва удастся как-то встряхнуть команду, что-то изменить в ее игре.
Если все-таки удастся одолеть клуб из Бухареста, то тогда, по итогам всех матчей 7-го тура, можно будет оценить шансы на выход в 1/16 финала перед заключительным игровым днем. Напомним, 30 января «Карабах» ждет матч в Греции против «Олимпиакоса». У клуба из Пирея 9 очков. Он занимает 15-ю позицию.
В верхней части турнирной таблицы «Лацио» (16 очков), «Атлетик» (16) и «Андерлехт» (14) уже обеспечили себе место в плей-офф. «Лион» (13), «Айнтрахт» (13), «Галатасарай» (12), «Манчестер Юнайтед» (12), «Рейнджерс» (11), «Тоттенхэм» (11), ФКСБ (11), «Аякс» (10), «Реал Сосьедад» (10) и «Буде-Глимт» (10) тоже вряд ли опустятся ниже 24-го места, даже если проиграют оба оставшихся матча.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ МАТЧЕЙ 6-го ТУРА
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ