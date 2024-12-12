У «Карабаха» все плохо в Лиге Европы

Остаются ли у «Карабаха» шансы пробиться в плей-офф? 24-е место на данный момент занимает как раз «Эльфсборг», набравший 7 очков. Столько же имеют ПАОК, «Мидтьюланд» и «Брага». Эти команды располагаются на позициях с 22-й по 25-ю. Уже понятно, что четырех очков в двух оставшихся матчах «Карабаху» для выхода в плей-офф не хватит. Будет ли достаточно шести очков? Большой вопрос, учитывая ужасающую разницу забитых и пропущенных - 4-14. Хуже только у занимающего последнее место и потерявшего даже теоретические шансы на продолжение борьбы киевского «Динамо» - 1-15.

Впрочем, о шести очках сейчас нет смысла рассуждать. Для начала надо 23 января обыграть в Баку румынский ФКСБ, который с 11 очками занимает 10-е место и практически уже обеспечил себе место в плей-офф, но наверняка готов побороться за попадание в первую восьмерку. Учитывая то, что «Карабах» на данный момент имеет в пассиве пять подряд домашних поражений в еврокубках и играет плохо, успех агдамцев в этой игре вызывает большие сомнения. Надежду вселяет лишь то, что до следующей встречи еще 40 дней. Хочется верить, что Гурбану Гурбанову в ходе зимнего перерыва удастся как-то встряхнуть команду, что-то изменить в ее игре.