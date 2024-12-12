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Американцы вводят санкции против грузинских чиновников

08:15 498

США вводят визовые ограничения в отношении тех, «кто несет ответственность за подрыв демократии в Грузии или является соучастником этого», сообщает Госдепартамент.

В санкционном списке около 20 человек, включая министров правительства Грузии, членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, а также частных лиц, говорится в сообщении. Имен ведомство не приводит.

«Грузинская мечта» отвернулась от евроатлантического будущего Грузии, которого желает подавляющее большинство грузинского народа и которое предусмотрено конституцией Грузии», — отметили в Госдепе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал санкции против Грузии из-за протестов неделей ранее.

В начале июня под визовые ограничения попали члены правящей партии «Грузинская мечта», депутаты парламента, силовики, ответственные за принятие в мае закона об» иноагентах» и разгон протестующих.

Акции в Грузии начались в конце ноября после объявления премьера Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз до 2028 года. Во время разгона протестующих спецназ и правоохранительные органы Грузии применяли, в частности, водометы, гранаты со слезоточивым газом и перцовые баллончики. Были задержаны более 400 человек. Кобахидзе сравнил происходящее в стране с Майданом, отметив, что попытка реализовать подобный сценарий потерпела неудачу.

Ранее стало известно, что Великобритания решила приостановить любые программы поддержки Грузии и ограничить оборонное сотрудничество с правительством страны. Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Грузии. 16 декабря это будут обсуждать на заседании главы МИД стран ЕС. Председательствующая во втором полугодии 2024-го в ЕС Венгрия намерена наложить вето на решение о введении санкций против Грузии.

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