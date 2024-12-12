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Молдова объявила чрезвычайное положение

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В Молдове будет введено чрезвычайное положение в связи с угрозой прекращения поставок российского газа, передает Deutsche Welle.

Такое решение в ночь на пятницу, 13 декабря, принял парламент страны. В его поддержку высказались 56 депутатов из 101.

Чрезвычайное положение в Молдове будет введено с 16 декабря на 60 дней. Ожидается, что газ из России прекратит поступать в страну 1 января 2025 года.

Кишинев получает российский газ транзитом через Украину, представители которой уже несколько раз говорили, что страна не собирается продлевать контракт с «Газпромом» на транзит газа из РФ. Нынешнее соглашение истекает 31 декабря 2024 года. Кроме того, через Украину в ЕС также поступает российская нефть по нефтепроводу «Дружба». Контракт на ее прокачку между украинской «Укртрансафтой» и российской «Транснефтью» действует до 2029 года.

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