МЧС обратилось к населению

«В холодную погоду население больше использует газовые и электрические обогреватели, происходит перегрузка электрической сети. Использование неисправных, не соответствующих стандартам или изготовленных кустарным способом газовых и электрических обогревателей также может спровоцировать пожар или создать опасность выделения угарного газа», - говорится в сообщении министерства.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой. Ведомство призывает граждан соблюдать правила безопасности.

В связи с этим МЧС призывает жителей соблюдать осторожность, не оставлять отопительные приборы без присмотра и использовать их в соответствии с инструкциями (рекомендациями) производителей.

Министерство рекомендует жителям, «проживающим и путешествующим по горным районам, по возможности не покидать населенные пункты в морозную погоду, при необходимости заранее информировать близких о направлении движения, при поездке на автомобиле обеспечить соответствие технических показателей транспортного средства сезону и достаточный запас топлива, не приближаться к незнакомым местам, соблюдать требования предупреждающих и запрещающих знаков, избегать мест возможных снежных лавин, в том числе крутых склонов, возвращаться в населенный пункт до наступления темноты».

Кроме того, при сильном ветре следует держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под электростолбами и проводами, высокими деревьями. Учитывая трудности, создаваемые сильным ветром при тушении пожаров, необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности, настоятельно советуют в министерстве.