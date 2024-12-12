Приглашение Трампа «застало Пекин врасплох»

Председатель КНР Си Цзиньпин не приедет в Вашингтон на церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, куда он был приглашен. Об этом сообщил американский телеканал CBS News.

«Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать посол Китая в США и его супруга, что является стандартной практикой»,— сказано в сообщении телеканала. Источники не исключили, что к послу могут присоединиться и другие официальные лица из Пекина, но не сам Си Цзиньпин.

Отмечается, что переданное по неофициальным каналам приглашение «застало Пекин врасплох», поскольку там «привыкли к строгому протоколу и сложной динамике» в американо-китайских отношениях и остались в недоумении по поводу намерений республиканца.

Ранее CBS, ссылаясь на источники, распространил информацию, что Трамп пригласил Си на свою инаугурацию. Впоследствии это подтвердила пресс-секретарь переходной команды республиканца Кэролайн Левитт, не уточнив, принял ли председатель КНР приглашение. В свою очередь, представитель китайского МИД Мао Нин не стала комментировать ситуацию с приглашением.