Маск переносит свою штаб-квартиру в новый город

«Штаб-квартира SpaceX теперь официально будет располагаться в городе Старбейсе, штат Техас», — рассказал предприниматель.

Американский бизнесмен Илон Маск сообщил о переносе штаб-квартиры своей аэрокосмической компании SpaceX в Старбейс (штат Техас), который он просит сделать городом.

Так он прокомментировал пост в Х с письмом от компании на имя судьи. Согласно документу, руководство SpaceX просит организовать выборы, чтобы придать статус города площадке для космических запусков Starbase. На базе живут сотни сотрудников компании.

Позднее, отвечая другому пользователю, Маск отметил свою мать Мэй Маск и написал: «Смотри мама, я создал город».

В 2021 году Маск предложил переименовать в Starbase техасский город Бока-Чика, где расположен космодром компании и разрабатываются прототипы звездолетов.

Маск объявил о решении перенести штаб-квартиры X и SpaceX из Калифорнии в Техас в июле 2024 года в ответ на принятие губернатором Гэвином Ньюсомом законопроекта о «защите прав ЛГБТ-школьников». Ранее Маск уже перенес в Техас штаб-квартиру Tesla, отметив, что в Калифорнии возможности компании для расширения операций ограничены. В Калифорнии самая высокая в США ставка подоходного налога, поэтому перенос главного офиса «может сэкономить Маску миллиарды долларов», писал тогда CNBC. В Техасе этот показатель равен нулю.