Тревожные новости для Ирана

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Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает несколько опций противодействия ядерной программе Ирана, включая нанесение «превентивных авиаударов» по исламской республике. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, переходная команда республиканца работает над новой стратегией максимального давления на Тегеран. В ее основе могут лежать военные меры, сопровождаемые ужесточением экономических санкций. Этот план пока находится на ранних этапах разработки, отметили собеседники издания.

Согласно данным газеты, ранее Трамп сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что его беспокоит возможный «ядерный прорыв Ирана», также дал понять, что ищет способы предотвратить такое развитие событий.

Команда Трампа изучает два варианта дальнейших действий в отношении Ирана, утверждает The Wall Street Journal. Первый план предусматривает усиление военного давления за счет переброски на Ближний Восток американских войск, военных самолетов и кораблей. Кроме того, Вашингтон может продать Израилю передовые виды вооружений, включая противобункерные бомбы. Второй вариант заключается в угрозе применения военной силы. В сочетании с санкциями это может убедить Тегеран согласиться на дипломатические меры урегулирования, предложенные США.

Ранее Трамп заявил в интервью журналу Time, что не исключает начала полномасштабного вооруженного столкновения США с Ираном.

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