Тревожные новости для Ирана

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает несколько опций противодействия ядерной программе Ирана, включая нанесение «превентивных авиаударов» по исламской республике. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, переходная команда республиканца работает над новой стратегией максимального давления на Тегеран. В ее основе могут лежать военные меры, сопровождаемые ужесточением экономических санкций. Этот план пока находится на ранних этапах разработки, отметили собеседники издания.