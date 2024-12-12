Радиовещание в Азербайджане: вчера, сегодня, завтра

Десятилетия назад Азербайджан вышел на лидирующие позиции по темпам преодоления «цифрового разрыва» и выполнения соответствующих Целей устойчивого развития ООН. Страна обеспечила высочайшие на постсоветском пространстве темпы перехода с аналогового телевещания, обеспечив полный охват своей территории цифровым телесигналом уже в 2014 году. В последний период в планомерно движущемся по пути технологического прогресса Азербайджане ведется работа по цифровизации радиовещания. Так, в ближайшие годы международный стандарт цифрового радио DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus) планируется внедрить на 70% территории страны. Перспективы отечественного радиовещания на днях обсуждались в Баку в ходе семинара на тему «Прошлое, настоящее и будущее радиовещания в Азербайджане».

Участники организованного Министерством цифрового развития и транспорта (МЦРТ) и Аудиовизуальным советом семинара постарались охватить ключевые достижения в сфере радиовещания за годы независимости и коснуться планов на будущее. Упомянув знаковые вехи прошлого, участники форума особо подчеркнули важность завершения прерванного в последние годы СССР строительства комплекса Бакинской телебашни. Эта работа находилась под непосредственным контролем общенационального лидера Гейдара Алиева, и с введением в эксплуатацию телебашни в 1996 году ощутимо повысилось качество, был увеличен охват телерадиовещания. Немаловажно, что благодаря этому в стране также началось вещание FM-радио, которое считалось передовой технологией того времени. Широкое внедрение FM-радиовещания в стране, его технические преимущества - высокое качество сигнала, стереозвучание, помехоустойчивость приема позволили в последующий период вытеснить более энергозатратное AM-радиовещание. Тем самым технологии FM внесли свой вклад в улучшение экологической среды, снизив годовое потребление энергии на нужды радиовещания в 14 раз, а годовые выбросы углерода – с 18,7 килотонны до 1,3 килотонны. Политика государства по оказанию финансовой помощи и укрепления материально-технической базы частных телерадиовещателей продолжилась и в последующие годы. Так, начиная с 2016 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым были подписаны соответствующие распоряжения, и государство пять раз оказывало финансовую помощь общим объемом 15 млн манатов, способствовавшая повышению качественных характеристик отечественного радиовещания. Успехи во внедрении в стране современного радиовещания увеличили число эфирных радиоканалов: только за последние 5 лет в рамках открытых конкурсов Совета по телерадиовещанию число эфирных радиоканалов, обладающих общенациональным статусом, увеличилось с 11 до 17. В целом, все годы независимости в Азербайджане на самом высоком уровне уделяется внимание вопросам укрепления материально-технической базы частных телерадиокомпаний, ведь их деятельность направлена на продвижение национальных культурно-нравственных ценностей азербайджанского народа. Примечательно, что успехи Азербайджана по техническому развитию и цифровизации телерадиовещания неоднократно фиксировались в отчетах подразделения ООН - International Telecommunication Union (ITU) и профильной структуры СНГ - Регионального содружества в области связи (РСС).

Логическим продолжением этой политики стало подписанное главой государства 24 июля 2023 года распоряжение «О выделении финансовых средств для расширения сети радиовещания на территории Азербайджана»: нацеленный на расширение охвата качественным радиовещанием на всей территории страны, включая и освобожденные от оккупации Карабах и Восточный Зангезур, документ предусматривал выделение дополнительных 13,7 млн манатов. В ходе исполнения распоряжения приобретены и установлены на 17 радиотелевизионных передающих станциях технические средства различного назначения, была модернизирована инфраструктура, повышена устойчивость и доступность вещания программ общенациональных радиовещателей. В свою очередь, в качестве дополнительной поддержки общенациональным радиовещателям распоряжением предусмотрено возмещение за счет госбюджета затрат в течение трех лет эксплуатации, что предоставляет радиокомпаниям возможность расширить коммерческую деятельность в течение этого периода. Благодаря работе, проведенной структурными подразделениями МЦРТ - ПО «Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь», Государственным управлением радиочастот, а также усилий общенациональных радиовещателей, в стране осуществлена работа по совершенствованию сети радиовещания, созданию возможности беспрерывного приема радиопрограмм на разных радиочастотах на всей территории страны. Речь, в частности, идет об организации вещания порядка 15 общереспубликанских радиопрограмм от каждой из 17 радиотелевизионных вещательных станций (РТВС), в том числе трех станций, находящихся на территории Нахчыванской АР и трех станций в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономическом регионе. В этих целях на 17 РТВС было заменено старое оборудование, установлено 176 современных FM радиопередатчиков, а также установлено 60 комплектов антенных систем, 48 суммирующих блоков, 67 спутникового приемного оборудования и 44 блоков RDS (Radio Data System). На радиотелевизионных станциях обновлена система вентиляции и охлаждения, модернизирована инфраструктура для бесперебойного энергоснабжения, внедрены современные системы удаленного управления и мониторинга радиовещательного оборудования, что обеспечило оперативный централизированный контроль в режиме 24/7, а также применена система контроля качества звука. Напомним, что еще недавно в стране работало всего 120 FM радиопередатчиков, но благодаря реализуемой с 2023 года инициативе главы государства, количество передатчиков к настоящему времени удвоилось. Благодаря этому в настоящее время число иностранных FM радиопередач, принимаемых в регионах Азербайджана из стран ближнего зарубежья, ощутимо сократилось в пользу местных FM-вещателей, причем сегодня во всех регионах, включая и Карабах, доступна трансляция радиопередач, вещаемых в Баку и на Апшеронском полуострове.