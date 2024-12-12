В Азербайджане предлагают снизить призывной возраст

В Азербайджане предлагается снизить верхний предел призывного возраста с 35 до 30 лет. Это отражено в предлагаемых поправках к закону «О воинской обязанности и военной службе».

По действующему закону, призывниками являются граждане мужского пола Азербайджанской Республики в возрасте от 18 до 35 лет, которые прошли или должны пройти первичную военную регистрацию и не проходили срочную действительную военную службу. Согласно изменениям, призывниками будут являться граждане мужского пола Азербайджанской Республики в возрасте от 18 до 30 лет, которые прошли или должны пройти первичную военную регистрацию и не проходили срочную действительную военную службу.

Призывники, утратившие право на отсрочку от призыва, а также не имеющие права на отсрочку или не имеющие оснований, предусмотренных настоящим Законом, не призванные на срочную действительную военную службу в указанные сроки по разным причинам должны были быть призваны на военную службу в следующем призыве до достижения 35-летнего возраста.Теперь, согласно изменению, такие лица будут призываться на военную службу в следующем призыве до достижения ими возраста 30 лет.