«Хирург» Ильясова убивает пациентов. Каннибал разгуливает по клиникам Баку

Как выясняется, в Азербайджане нет статистики, связанной с количеством проведенных пластических операций. В то же время в местных СМИ со ссылкой на отдельных хирургов, отмечается, что в последние три-четыре года их число резко возросло. Соответственно, стало значительно больше пластических хирургов и центров красоты. Оба эти процесса развиваются примерно с одинаковой скоростью, из чего можно сделать вывод, что естественное для любой женщины стремление к безупречной внешности и стройной фигуре стало источником высоких доходов для предприимчивых и оборотистых дельцов. Механизм выхода на стремительно развивающийся рынок пластических операций на удивление прост - в социальных сетях создается страница с перечнем услуг, отдельно оплачивается впечатляющее количество просмотров, затем под тщательно обработанными в «фотошопе» фотографиями или видео «успешных» операций вставляют сотни хвалебных отзывов и комментариев, и этого, как выясняется, вполне достаточно, чтобы привлечь потенциальную жертву. Как сообщает haqqin.az, в последние дни предметом обсуждений стал громкий скандал вокруг директора ООО AzE Estetik Mərkəz Ульвии Ильясовой, представляющейся в прессе и социальных сетях не иначе, как «высококвалифицированный специалист». Как известно, именно Ильясова стала причиной смерти ее родственницы, 40-летней Сабиры Велиевой. Утверждается, что до этого Ульвия Ильясова провела несколько неудачных пластических операций, после которых у ее пациенток возникали гнойные осложнения, потребовавшие стационарного лечения.

По словам жалобщиков, у Ильясовой нет высшего медицинского образования, в противном случае она бы давно продемонстрировала своим пациентам диплом вуза, в стенах которого обучалась искусству эстетической хирургии. По уточненным данным, до того, как стать эстетическим хирургом, Ильясова работала… лазеротерапевтом. Мать покойной Сабиры Велиевой, Сара Гахраманова, также утверждает, что Ульвия Ильясова не имеет медицинского образования. В разговоре с haqqin.az Гахраманова заявила, что у нее есть доказательства, подтверждающие это. Женщина требует вернуть дело о смерти своей дочери на повторное расследование. По словам убитой горем матери, судебный процесс продолжается, однако она не согласна с предъявленной Ильясовой статьей обвинения, в силу которой подсудимая может избежать сурового наказания. Сабира Велиева скончалась от кровотечения после операции по липосакции. В заявлении прокуратуры Ясамальского района по данному случаю указано, что 15 апреля Ульвия Ильясова провела операцию, а затем, вместо того, чтобы поместить прооперированную пациентку в специализированное медицинское учреждение, отвезла ее в частный дом, где на какое-то время оставила Велиеву без врачебного наблюдения. А на следующий день пациентка скончалась от острой кровопотери, вызванной проведенной операцией. Мать покойной сообщила, что Ульвия Ильясова является двоюродной сестрой мужа Сабиры. Она знала, что у Ульвии нет медицинского образования, но доверилась позитивным отзывам о ней в социальных сетях. «После рождения близнецов моя дочь сильно поправилась, и это стало для нее большой проблемой, - поделилась Сара Гахраманова. - Мы с мужем и сыном живем в Америке, а дочь планировала переехать туда вместе со своей семьей. Мы предлагали ей сделать операцию уже в США, но она поступила по-своему…». Вернувшись на время в Баку, Гахраманова узнала, что дочь, готовится к операции. «Ее муж был не против, поэтому я не могла настаивать, - рассказала мать покойной. - Но я попросила, чтобы в «AzE Estetik Mərkəz» хотя бы купили новые инструменты для хирурга. Я даже подготовила для дочери одеяло, покрывало, подушку, потому что в центре не было палат для послеоперационных пациентов. Анестезиолог для операции также был приглашен из другого медицинского учреждения».

Женщина утверждает, что анестезиолог заявил, будто после операции ее дочь пришла в сознание, но записи с камер наблюдения этого не подтверждают. «Мой зять вечером отправил мне видео, - настаивала Сара Гахраманова. - Я видела, как врач уложил мою дочь лицом вниз, слышала, как она хрипела. Я сразу позвонила зятю и сказала, что с Сабирой что-то не так, что она умирает. Они пытались меня успокоить, утверждая, что она просто храпит во сне. Сколько я ни настаивала, никто не обращал внимания на мои слова. У внучки была температура, и я не могла оставить ее одну и приехать к дочери. Позже они сказали, будто Сабира сама настояла на том, чтобы Ульвия отвезла ее к себе домой, так как не хотела, чтобы муж и дети видели ее в таком состоянии». Сара отметила, что после операции еще не пришедшую в сознание Сабиру повезли не в больницу, а к Ульвие домой, где уложили ее на диван и оставили одну. Когда Ильясова вернулась и увидела, что состояние пациентки ухудшилось, она сразу позвонила анестезиологу. «Но когда анестезиолог приехал, моя дочь уже скончалась. Только после этого была вызвана скорая помощь», — добавила Гахраманова. Мать покойной утверждает, что до того, как ей сообщили о случившемся, зять и родственники собрались, чтобы обсудить, как выйти из создавшейся ситуации. «На суде Ильясова заявляет, что пыталась помочь вернуть мою дочь к жизни, - рассказала она. – Но как человек без медицинского образования может помочь пациенту? Я ищу ответ на этот вопрос. Почему вовремя не вызвали скорую помощь и не доставили мою дочь в реанимацию?» Муж покойной не стал подавать жалобу на свою двоюродную сестру. Сара Гахраманова утверждает, что ей уже неоднократно поступали предложения отказаться от претензий, но она твердо намерена добиваться наказания для Ильясовой. «Диван, на котором лежала моя дочь, был в крови, - с болью в голосе говорит она. – Скажите, какая мать может вынести такое? Представьте, они даже пытались препятствовать проведению медицинской экспертизы».

А на днях азербайджанская актриса Мила Бекова опубликовала обращение, в котором рассказала, что после операции, которую провела Ильясова, ее состояние ухудшилось, и она не знает, где выход из ситуации. «15 февраля этого года в одной из клиник, расположенных в Наримановском районе, меня прооперировала Ульвия Ильясова, - рассказала Бекова, не скрывая слез. - До сих пор страдаю, устала обращаться к врачам и в правоохранительные органы. Сразу после операции она отправила меня домой». Актриса добавила, что уже несколько месяцев живет на лекарствах и находится в состоянии сильнейшего стресса. «Она [Ильясова] вызвала меня в другую клинику в Ясамальском районе и, увидев мое состояние, испугалась, ввела мне наркоз и провела еще одну процедуру, - вспоминала Мила Бекова. - Сказала, что, мол, у меня чувствительное тело, поэтому скапливается жидкость. Когда я обратилась к другому врачу, мне сказали, что это не жидкость, а гной по всему телу. Теперь никто не хочет брать на себя ответственность за лечение в таком состоянии. Почти год я ежедневно принимаю антибиотики. На публике Ильясова заявляет, что не работает, но я знаю, что она ежедневно принимала пациентов. Никто не предпринимает меры, жалобы на нее не рассматриваются».

В социальных сетях также появляются жалобы на «эстетического хирурга». Живущая в США журналистка Ганира Аташова сообщила, что еще одна пострадавшая от «профессиональных услуг» Ильясовой, 34-летняя Басти Гаджиева, в тяжелом состоянии была помещена в отделение реанимации больницы Liv Bona Dea. Журналистка опубликовала кадры, подтверждающие, что Ильясова посещала эту больницу. Представители больницы Liv Bona Dea сообщили haqqin.az, что информация о состоянии пациента может быть предоставлена только ближайшим родственникам. Следует отметить, что клиника «AzE Estetik Mərkəz» прекратила свою деятельность. Человек, отвечающий на звонки по телефонам, принадлежащих Ульвие Ильясовой, утверждает, что эти номера были ему проданы, и что он не имеет к ней никакого отношения. Сама же Ульвия Ильясова ранее заявляла через рекламные статьи в СМИ, что все обвинения в ее адрес необоснованны. В частности, она утверждала, что не знакома с пациенткой по имени Басти Гаджиева, добавляя, что врачом она больше не работает. По словам Ильясовой, после смерти родственницы она по собственному желанию ушла с работы. Ильясова также намерена обратиться в полицию из-за клеветы в свой адрес. В связи с поступившими жалобами редакция haqqin.az направила запрос в Генеральную прокуратуру. Глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Салех Гаджиев сообщил нам, что в Азербайджане выявлено 18 фактов, связанных с пластическими хирургами без дипломов. В отношении них прокуратура начала расследование: «В мае и летом этого года к нам поступали обращения по соответствующим фактам. Министерство здравоохранения также принимало активное участие в расследованиях, проводимых прокуратурой. В результате проведенных исследований были выявлены серьезные нарушения в указанной сфере. По 18 выявленным фактам начаты соответствующие административные производства». Глава пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев заявил, что государство держит этот вопрос в центре внимания, проводятся расследования в отношении лиц, занимающихся незаконной врачебной деятельностью. Продолжается работа с соответствующими государственными органами - Министерством здравоохранения, Генеральной прокуратурой - для принятия серьезных мер. В МВД призвали граждан быть осторожными с рекламой в социальных сетях.