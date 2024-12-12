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The Banker присудил Банку АВВ премию «Банк года» в этом году

11:38 430

Одно из самых влиятельных финансовых изданий - журнал The Banker подвел итоги 2024 года и объявил победителей премии. В номинации «Банк года» по Азербайджану победителем стал Банк ABB. Этот успех стал возможным благодаря стратегическому развитию Банка, внедрению современных технологий, созданию инновационных продуктов и услуг, а также стабильным финансовым показателям.

Среди обладателей награды «Банк года» за 2024 год такие известные финансовые учреждения, как Commerzbank, HSBC, OTP Bank, UniCredit Bank, BBVA, Türkiye İş Bankası, Société Générale и другие. Подробности можно узнать, перейдя по ссылке.

Стоит отметить, что Банк ABB также был удостоен этой награды в 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2021, 2022 и 2023 годах.

Журнал The Banker, входящий в медиахолдинг Financial Times, выпускается с 1926 года. Премия «Банк года», учрежденная в 2000 году, давно зарекомендовала себя как образец совершенства в банковском деле. Благодаря своей высокой международной репутации эта награда заслуженно считается «Оскаром» банковского сектора.

Премия «Банк года» охватывает более 120 стран и ежегодно присуждается банкам, демонстрирующим выдающиеся результаты. Выбор победителей осуществляется экспертами из регионов и отрасли совместно с редакцией журнала. Основное внимание уделяется стратегическим достижениям, инновациям в технологиях, а также качеству продуктов и услуг.

Церемония вручения премии привлекает руководителей крупнейших банков мира, превращая ее в одно из ключевых событий глобального финансового сектора.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.

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