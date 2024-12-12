Израиль укрепляется в Сирии

Израильский министр обороны Исраэль Кац отдал распоряжение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подготовиться к удержанию позиций на сирийской стороне горного массива Хермон на Голанских высотах.

«Из-за событий в Сирии удержание вершины Хермона имеет огромное значение для безопасности. В связи с суровыми погодными условиями для пребывания воинов на вершине Хермона требуется размещение соответствующего оборудования и специальная подготовка», - заявил Кац. Высказывания министра обороны еврейского государства приводит портал Ynet.

8 декабря армия Израиля заявила о развертывании своих сил в буферной зоне на границе с Сирией. Как пояснил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, эти действия предприняты в связи с последними событиями в арабской республике, носят оборонительный характер и являются временной мерой. В тот же день израильские военные установили контроль над сирийской стороной горного массива Хермон.