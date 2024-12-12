Yelo Bank сказал и сделал: каждому клиенту по одному дереву

Yelo Bank организовал масштабную акцию по посадке деревьев в рамках кампании «Зеленый депозит». В поселке Мушвигабад было посажено более 1500 деревьев с участием команды Yelo, сотрудников компании AzInTelecom и представителей СМИ.

Этот социальный проект был реализован по инициативе вкладчиков Yelo Bank. Согласно условиям акции, стартовавшей в сентябре этого года, каждый сберегательный счет, открытый в Yelo Bank — как в филиалах, так и онлайн или через мобильное приложение с использованием электронной подписи SIMA Imza, — стал вкладом в посадку одного дерева. Участники кампании получили от банка цифровой эко-сертификат, подтверждающий их участие в данной экологической инициативе.

Основная цель кампании — не только обеспечить вкладчикам выгодную доходность, но и оставить «зеленое наследие» для будущих поколений.