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Yelo Bank сказал и сделал: каждому клиенту по одному дереву

11:57 590

Yelo Bank организовал масштабную акцию по посадке деревьев в рамках кампании «Зеленый депозит». В поселке Мушвигабад было посажено более 1500 деревьев с участием команды Yelo, сотрудников компании AzInTelecom и представителей СМИ.

Этот социальный проект был реализован по инициативе вкладчиков Yelo Bank. Согласно условиям акции, стартовавшей в сентябре этого года, каждый сберегательный счет, открытый в Yelo Bank — как в филиалах, так и онлайн или через мобильное приложение с использованием электронной подписи SIMA Imza, — стал вкладом в посадку одного дерева. Участники кампании получили от банка цифровой эко-сертификат, подтверждающий их участие в данной экологической инициативе.

Основная цель кампании — не только обеспечить вкладчикам выгодную доходность, но и оставить «зеленое наследие» для будущих поколений.

Yelo Bank активно поддерживает экологически устойчивые инициативы, внедряя их как во внутренней корпоративной культуре, так и в своей клиентской политике. Банк намерен и впредь защищать природу, развивать осознанное использование природных ресурсов и вдохновлять общество на участие в подобных инициативах.

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Yelo Bank – яркий банкинг!

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