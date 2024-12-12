США и Турция достигли согласия о будущем Сирии

США и Турция достигли согласия по вопросу урегулирования кризиса в Сирии и будущего страны. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Я думаю, [между США и Турцией] существует согласие в широком смысле относительно того, что мы хотели бы видеть в будущем в Сирии начиная с формирования правительства, которое было бы инклюзивным и светским», - заявил Блинкен по итогам встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Госсекретарь США выразил надежду на то, что новые сирийские власти откажутся от сотрудничества с любыми экстремистскими группами и не будут представлять угрозы для своих соседей. По словам госсекретаря, работа будущего правительства Сирии должна быть нацелена, в частности, на защиту прав женщин, а также этнических и религиозных меньшинств.

В то же время глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном роль Турции, США и региональных государств в процессе урегулирования и восстановления Сирии.

«Мы обсудили Сирию и Газу, то, что в новой обстановке в Сирии сможем сделать для блага сирийского народа, для единства, целостности, солидарности и суверенитета страны. Поговорили подробно о том, какова в этом может быть роль Турции, Америки и региональных игроков, как нам следует сотрудничать. Это входит в число наших приоритетов. Особенно скорейшее обеспечение стабильности в Сирии. Нельзя дать терроризму занять место в Сирии и допустить доминирования там ИГ и Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции)», - заявил Фидан.