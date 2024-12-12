ХАМАС согласился на два главных требования Израиля

Палестинское движение «Хамас» уступило по двум ключевым требованиям Израиля в соглашении о прекращении огня в секторе Газа, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на арабских посредников.

Согласно сообщению, ХАМАС заявил посредникам, что согласится на сделку, которая позволит израильским силам временно остаться в секторе Газа после прекращения боевых действий. ХАМАС также передал список заложников, включая граждан США, которых он освободит в соответствии с соглашением о прекращении огня.

Как отмечает WSJ, прогресс в переговорах произошел после визита египетской делегации в Израиль в конце ноября. Издание также напомнило, что избранный президент США Дональд Трамп в начале декабря заявил о наступлении «ужасной расплаты», если заложники не будут освобождены до его вступления в должность в январе.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не стала комментировать по этому поводу. 9 декабря Нетаньяху заявил, что в переговорах о прекращении огня наметился определенный прогресс, но пока рано говорить о том, достижима ли сделка.

Израиль и ХАМАС рассматривают соглашение, которое предусматривает 60-дневный период прекращения огня в секторе Газа. За это время из анклава должно быть освобождено до 30 заложников. В ответ Израиль намерен освободить палестинских заключенных и увеличить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.