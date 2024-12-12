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AzerGold выпустило уникальную серебряную монету, посвященную Баку

12:21 884

ЗАО AzerGold выпустило уникальную серебряную монету, посвященную Баку, где древность и современность создают великолепную гармонию с загадочными архитектурными памятниками.

Уникальная монета «Баку» символизирует историческое значение нашей столицы, богатое культурное наследие и динамичное развитие родного города. Изображенная на монете историческая Девичья башня, веками придающая дополнительный шарм красоте нашей столицы своими легендами, блуждающими в языках, и современная архитектурная жемчужина Азербайджана Центр Гейдара Алиева, ставшая современным символом Баку своим необычным, замысловатым зданием гармонично олицетворяют единство прошлого и будущего. Дополняют это единство три величественных небоскреба – «Башни пламени», которые считаются образцом постмодернистского архитектурного стиля, с шахской мечетью, свидетельствующей о столетиях. Композицию дополняют орнаменты восьмиконечных звезд, выгравированных в верхней части, на плоскости неба, а в нижней части изумрудные волны голубого Каспия.

Монета изготовлена из высококачественного серебра в формате 3D с использованием технологии Smartminting, которая считается самым современным производственным решением в области нумизматики.

Напомним, что ЗАО AzerGold впервые в прошлом году посредством этой технологии выпустило уникальную золотую монету «Величайшее наследие длиною в век», посвященную 100-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева. 

В процессе производства монеты «Баку» наряду с инновационной технологией применены и традиционные ручные работы. Серебряная монета нового поколения станет прекрасным подарком как коллекционерам, так и любителям нашей загадочной столицы.

Новая серебряная монета 999,9 пробы, весом 2 унции представляется покупателям в Центре продаж и обмена ЗАО AzerGold, расположенном по адресу: город Баку, проспект Бюльбюля, 3 и на платформе онлайн-продаж www.azergold.gift.

Отметим, что ЗАО AzerGold впервые выпустило монеты из азербайджанского золота и серебра различных дизайнов, а также золотые слитки в 2018 году, а с 2019 года представило их на местном розничном рынке. Цель состоит в том, чтобы стимулировать развитие рынка драгоценных металлов нашей страны, древних ювелирных традиций и стимулировать розничную торговлю.

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