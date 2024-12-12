Медосмотры Минздрава в Физули по раннему выявлению легочных заболеваний

Министерство здравоохранения в рамках программы «Великое возвращение» продолжает цикл мероприятий на освобожденных от оккупации территориях с целью проведения комплексного медицинского обследования местного населения, связанного с выявлением различных заболеваний, предоставления медицинских консультаций. В пресс-службе министерства сообщили, что очередное подобное мероприятие, организованное Минздравом, состоялось 13 декабря в городе Физули. В ходе акции медперсонал Научно-исследовательского института легочных заболеваний Министерства здравоохранения оказал медицинские услуги жителям города.

Целью акции является улучшение здоровья населения путем проведения регулярных выездных медицинских осмотров населения, переселенного на освобожденные от оккупации территории. Помимо этого, целью мероприятия является оказание поддержки и помощи в охране здоровья жителей Физули, а также повышение осведомленности об основных аспектах здоровья легких и профилактических мерах. Обследования проводились в специально оборудованной мобильной клинике НИИ легочных заболеваний Минздрава. Оснащенные полным комплектом медицинского оборудования мобильные клиники благодаря модульному принципу построения оборудования можно использовать для различных целей. Клиники созданы с целью обеспечения качества и доступности медицинских услуг для населения, проживающему в отдаленных районах, начиная от различных диагностических процедур до оказания первичной медицинской помощи.