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Медосмотры Минздрава в Физули по раннему выявлению легочных заболеваний

12:39 336

Министерство здравоохранения в рамках программы «Великое возвращение» продолжает цикл мероприятий на освобожденных от оккупации территориях с целью проведения комплексного медицинского обследования местного населения, связанного с выявлением различных заболеваний, предоставления медицинских консультаций.

В пресс-службе министерства сообщили, что очередное подобное мероприятие, организованное Минздравом, состоялось 13 декабря в городе Физули. В ходе акции медперсонал Научно-исследовательского института легочных заболеваний Министерства здравоохранения оказал медицинские услуги жителям города.

Целью акции является улучшение здоровья населения путем проведения регулярных выездных медицинских осмотров населения, переселенного на освобожденные от оккупации территории. Помимо этого, целью мероприятия является оказание поддержки и помощи в охране здоровья жителей Физули, а также повышение осведомленности об основных аспектах здоровья легких и профилактических мерах.

Обследования проводились в специально оборудованной мобильной клинике НИИ легочных заболеваний Минздрава. Оснащенные полным комплектом медицинского оборудования мобильные клиники благодаря модульному принципу построения оборудования можно использовать для различных целей. Клиники созданы с целью обеспечения качества и доступности медицинских услуг для населения, проживающему в отдаленных районах, начиная от различных диагностических процедур до оказания первичной медицинской помощи.

В ходе акции пульмонолог, фтизиатр, аллерголог, кардиолог, врач лучевой диагностики, радиолог и врач-лаборант НИИ легочных заболеваний с использованием различных инструментально-диагностических методов провели флюорографию легких, электрокардиографию, эхокардиографию, УЗИ-обследование, спирометрию и анализ на газы артериальной крови. Также проводились специализированные обследования на туберкулез (анализ мокроты и кожные пробы для диагностики латентной туберкулезной инфекции). По результатам обследований лицам, у которых были выявлены проблемы со здоровьем, даны медицинские консультации и назначено соответствующее лечение. В целом в ходе акции около 270 жителей Физули прошли осмотр врачей.

Вместе с тем на мероприятии местному населению была предоставлена полезная информация о заболеваниях легких и их профилактике, а также даны ответы на интересующие участников вопросы.

Министерство здравоохранения планирует регулярно проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях.

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