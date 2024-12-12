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Расхититель Оруджев предстанет перед военным судом

12:49 837

К уголовной ответственности в связи с хищением в Министерстве обороны Азербайджана привлечен Джебраил Оруджев, занимавший должность начальника финансовой службы в различных воинских частях.

Как стало известно haqqin.az, предварительное следствие возбужденного в отношении Оруджева уголовного дела завершено и направлено в суд. Дело передано для рассмотрения в Бакинский военный суд в производство судьи Билала Мамедова. Подготовительное заседание суда назначено на 20 декабря.

Дж.Оруджев обвиняется по статье 179.4 (хищение с причинением особо крупного ущерба) Уголовного кодекса Азербайджана.

На основании ходатайства Главного следственного управления СГБ и представления Генеральной прокуратуры Бакинский военный суд избрал в отношении Оруджева меру пресечения в виде ареста.

Отметим, что Джебраил Оруджев давал показания в качестве свидетеля на судебном процессе по уголовному делу бывшего начальника финансово-бюджетного управления министерства генерал-майора Низами Мамедова, бывшего начальника финансовой службы ВВС полковника Джалала Кязимова, начальника Финансового управления Сухопутных войск Байрама Байрамова и бывшего начальника финансовой службы Военно-морского флота Вусала Ализаде, обвиняемых в хищении 143 миллионов манатов в Минобороны Азербайджана. За прошедшее время Джебраил Оруджев не возместил свою долю общего ущерба, причиненного государственному бюджету.

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