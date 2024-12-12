Сирийские курды просят Израиль ввести войска

На фоне успешного продвижения повстанцев в Сирии курдские вооруженные группировки, под контролем которых находится обширная территория арабской республики, обратились с просьбой о помощи к израильским официальным лицам. Об этом сообщают израильские СМИ.

Отмечается, что после падения режима Башара Асада диалог между Израилем и курдами стал интенсивнее.

«Вы контролируете воздушное пространство, вы не колеблясь взяли великую гору (сирийский Хермон). Вас боятся все… Мы за вас. Вы должны нам помочь, это в ваших интересах», — заявил один из командиров так называемых «Сирийских демократических сил» (SDF) (группировки под предводительством террористической PKK/YPG – ред.).

Во время гражданской войны в Сирии курдам удалось установить контроль над четвертью территории страны. На днях повстанцы отбили у курдов города Манбидж и Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, включая аэропорт, а также стратегически важный Аль-Букамаль (Абу-Камаль), находящийся на границе с Ираком. На северо-востоке страны курды потеряли Эйн-Иссу и достигли соглашения о прекращении огня с повстанцами.