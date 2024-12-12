Рой беспилотников по ночам: ни Пентагон, ни ФБР не могут дать ответы на вопросы

С середины ноября в американском штате Нью-Джерси начали фиксировать рои беспилотников, летающих ночью вблизи стратегически важных военных объектов, включая гольф-клуб новоизбранного президента Дональда Трампа. Данный факт вызвал серьезное напряжение в Вашингтоне. Накануне высокопоставленный представитель Федерального бюро расследований был приглашен в Конгресс, чтобы ответить на вопросы о том, кто и с какой целью запускает эти дроны. Однако чиновник лишь пожал плечами. О первых появлениях беспилотников, летящих ночью роями, с выключенными фарами, а в некоторых случаях практически бесшумно, жители Нью-Джерси сообщили еще в середине ноября, опубликовав видеозаписи в своих аккаунтах в социальных сетях. Сначала власти проигнорировали эти видеоролики, предположив, что дроны принадлежат любителям. Однако позже, когда беспилотники стали замечать вблизи нескольких военных объектов, обеспокоенность проявили не только государственные чиновники, но и Пентагон.

Северное командование ВС США заявило, что оно «осведомлено и отслеживает сообщения о несанкционированных полетах беспилотников вблизи военных объектов в Нью-Джерси», в том числе вблизи арсенала Пикатинни и военно-морской базы Эрл. Тем временем рой беспилотников был также замечен вблизи судна береговой охраны США у побережья Джерси, а местная полиция штата также подробно описала инциденты вокруг критически важной инфраструктуры, такой как водохранилища и железнодорожные станции. Далее загадочные дроны были замечены над полем для гольфа избранного президента Дональда Трампа в Бедминстере. Дроны разрешены в Нью-Джерси для развлекательного и коммерческого использования, но они подпадают под местные и Федеральные правила и ограничения полетов Управления гражданской авиации. Операторы должны иметь специальный сертификат. По оценкам Пентагона, беспилотники, по всей видимости, не являются делом рук иностранного противника или организации. Тем не менее объяснений загадочным инцидентам пока нет. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США «нет доказательств» того, что сообщения о наблюдениях дронов представляют угрозу национальной или общественной безопасности. Он добавил, что правительство не смогло подтвердить сообщения о визуальных наблюдениях. И отметил, что некоторые из вышеупомянутых дронов были пилотируемыми самолетами, работающими на вполне законных основаниях.

На фоне различных предположений о роевых беспилотниках, летающих по ночам, конгрессмен-республиканец Джефф Ван Дрю в интервью телеканалу Fox News заявил, что дроны были запущены с иранского беспилотного судна, находящегося у берегов США. Дело в том, что за последние годы Иран переоборудовал некоторые контейнеровозы в военные корабли без экипажа, оснащенные беспилотными летательными аппаратами. По словам конгрессмена, одно из таких судов было замечено у восточного побережья Соединенных Штатов. Пентагон оспорил эту теорию, заявив, что «никакого иранского корабля у берегов Соединенных Штатов нет, и нет так называемого базового корабля, запускающего беспилотники в сторону Соединенных Штатов». Снимки со спутника, сделанные компанией Maxar Technologies и опубликованные изданием Business Insider, подтверждают версию Пентагона. Согласно этим изображениям, иранские суда, предназначенные для перевозки беспилотных летательных аппаратов, находятся у южных берегов Ирана в водах Персидского залива, то есть на значительном расстоянии от США.

Хотя версия о запуске дронов с иранского корабля не подтвердилась, в США их заметили над несколькими другими штатами после Нью-Джерси, включая Нью-Йорк, Филадельфию и Коннектикут. Накануне одна из пользовательниц X сняла на видео, по ее словам, по меньшей мере пять дронов в небе над железнодорожной станцией Фэрфилд, штат Коннектикут. «Они все просто пролетели мимо друг друга», — слышно, как она говорит за кадром. «Они на разных уровнях. У моего мужа есть дрон. Они не летают так далеко и так тихо». Другая пользовательница соцсетей сказала, что заметила дроны «между 5:30 и 6:00. «Сумасшествие, определенно не самолеты»,— комментирует пользовательница. Другие кадры, размещенные в сети, показали несколько предполагаемых дронов, зависших около аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке, согласно сообщениям в социальных сетях. Конгрессмен из Нью-Джерси Крис Смит сообщил, что командующий береговой охраны проинформировал его об инциденте, произошедшем на выходных, когда дюжина беспилотников преследовала моторизованную спасательную лодку береговой охраны «по пятам» возле государственного парка Барнегат-Лайт и Айленд-Бич в округе Оушен. Для объяснения ситуации с загадочными дронами руководство Федерального бюро расследований было приглашено 11 декабря на заседание комитета по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса. Роберт Уилер, помощник директора группы реагирования на критические инциденты ФБР, смог только сказать законодателям, что агентство «активно расследует» данные инциденты.

Техасский республиканец Тони Гонсалес назвал «безумием» тот факт, что у правоохранительных органов нет больше ответов. «Иногда я чувствую, что нахожусь в «Сумеречной зоне»», — сказал Гонсалес, ссылаясь на научно-фантастический сериал 1950-х годов. После этого неудачного слушания в Конгрессе 12 декабря ФБР и Министерство внутренней безопасности опубликовали совместное заявление по поводу сообщений о появлении беспилотников в Нью-Джерси: «В настоящее время у нас нет доказательств того, что зарегистрированные наблюдения дронов представляют угрозу национальной или общественной безопасности или имеют иностранную связь. ФБР, DHS и наши федеральные партнеры в тесном сотрудничестве с полицией штата Нью-Джерси продолжают задействовать персонал и технологии для расследования этой ситуации и подтверждения того, являются ли зарегистрированные полеты дронов на самом деле дронами или вместо этого пилотируемыми самолетами или иными неточными наблюдениями». Отметим, что ранее также поступали сообщения о появлении в небе США загадочных дронов, неопознанных летающих объектов. Однако на этот раз ситуация приобрела более серьезный масштаб, поскольку существует множество видеозаписей, на которых видно, как рои дронов летают вблизи военных объектов. Свидетели описывают беспилотники как такие же громкие, как газонокосилки, а некоторые приближаются по размеру к небольшому автомобилю — значительно больше, чем типичный квадрокоптер или многороторный дрон, который может купить любой.