Стрельба в турецком суде: Есть убитые и раненые
13:52 305
В здании суда по тяжким преступлениям в турецком городе Бурса произошел вооруженный инцидент, в результате которого два человека погибли и двое получили ранения.
Как сообщают турецкие СМИ, инцидент произошел в зале судебного заседания.
По предварительным данным, убийство совершил отец истца. Мотив происшествия пока не сообщается.
December 13, 2024
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!