Стрельба в турецком суде: Есть убитые и раненые

В здании суда по тяжким преступлениям в турецком городе Бурса произошел вооруженный инцидент, в результате которого два человека погибли и двое получили ранения.

Как сообщают турецкие СМИ, инцидент произошел в зале судебного заседания.

По предварительным данным, убийство совершил отец истца. Мотив происшествия пока не сообщается.