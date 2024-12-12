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Стрельба в турецком суде: Есть убитые и раненые

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В здании суда по тяжким преступлениям в турецком городе Бурса произошел вооруженный инцидент, в результате которого два человека погибли и двое получили ранения.

Как сообщают турецкие СМИ, инцидент произошел в зале судебного заседания.

По предварительным данным, убийство совершил отец истца. Мотив происшествия пока не сообщается.

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