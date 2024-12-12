Украинцы атаковали терминал «Лукойла» под Петербургом

Вечером 12 декабря система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник над нефтяным терминалом «Высоцк «Лукойл-II» в Ленинградской области. Baza утверждает, что это был дрон-разведчик типа «Баба-Яга». Его обломки упали в акваторию Финского залива рядом с комплексом. После происшествия работа порта была приостановлена.

Распределительный перевалочный комплекс «Лукойла» занимается отгрузкой нефтепродуктов, в том числе мазута, нафты и дизельного топлива. Он был введен в эксплуатацию в 2004 году. Размер его резервуарного парка — 460 тысяч кубометров, а мощность — 12 млн тонн нефтепродуктов в год.

«Баба-Яга» — беспилотник, созданный Вооруженными силами Украины (ВСУ). Изначально аппараты такого типа использовались для сельскохозяйственных нужд, но после российского вторжения их переделали под боевые задачи. «Баба-Яга» может нести до 50 кг груза, в том числе бомбы, мины и авиабоеприпасы.

Ленинградская область начала подвергаться налетам беспилотников с 18 января. Одной из самых крупных стала атака на терминал «Новатэка» — главного в России производителя сжиженного природного газа. Пожар тушили более суток.

На комплексе, который перерабатывает около 7 млн тонн газового конденсата ежегодно, пришлось остановить технологический процесс. Также целью ВСУ неоднократно становился «Петербургский нефтяной терминал» в Угольной гавани — крупнейшее российское предприятие по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе с пропускной способностью 12,5 млн тонн в год — и другие объекты топливно-энергетического комплекса.