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В Канаде прокомментировали «несмешные шутки» Трампа

14:17 1225

В парламенте Канады заявили, что шутки избранного президента США Дональда Трампа о Канаде как «51-й штат» не выглядят смешными. Об этом сообщает The Hill.

Последний такой эпизод произошел после встречи Трампа с премьером Канады Джастином Трюдо, о которой будущий президент США рассказал в своей соцсети, «понизив» статус своего собеседника до «губернатора большого штата Канада».

В прошлом месяце Трамп тоже шутил о Канаде как «51-м штате», а недавно сгенерировал с помощью ИИ фото, где он стоит на горе рядом с канадским флагом.

Лидер канадских Зеленых Элизабет Мэй сказала, что лично не следит за соцсетью Трампа, но такие шутки «не смешные».

«Это не смешно, и продолжение этого в соцсетях все больше беспокоит меня», – отметила она.

Мэй заявила, что всем политикам в Канаде следует быть осторожными с Трампом, не давать повода «эксплуатировать нас и утверждать о Канаде какие-то вещи, которые не являются правдой».

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