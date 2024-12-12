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В ЕС признали: подсанкционная Россия производит больше оружия, чем вся Европа

14:26 767

Россия под санкциями производит больше оружия, чем вся Европа, заявил новый еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс и призвал страны увеличить расходы на оборону.

«Россия сегодня производит за три месяца больше оружия, чем может произвести вся европейская оружейная промышленность, а за шесть месяцев больше оружия, чем имеет весь Бундесвер», - заявил Кубилюс.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также заявил, что расходы стран НАТО на оборону должны сегодня превысить 3% ВВП. Выступая в европейском отделении Фонда Карнеги, он заявил, что Россия «восстанавливает свои силы гораздо быстрее, чем ожидал альянс, и быстро учится на своих ошибках, несмотря на все усилия украинских друзей НАТО». А Китай «производит вооружения в 5-6 раз быстрее, чем США».

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